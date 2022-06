Faitelson explota contra Hugo Sánchez en plena transmisión: ‘‘A mí me vale madre el rating y las redes sociales, que te quede claro’’

A tan solo cinco meses para que arranque el Mundial de Qatar, la selección mexicana fue goleada por Uruguay en amistoso disputado en Estados Unidos y sigue generando muchas dudas de cara a la competición.

Periodistas y aficionados critican duramente al ‘Tata’ Martino porque no encuentra el funcionamiento adecuado y otros aseguran que los futbolistas tampoco ponen de su parte para intentar revertir la situación.

Una vez finalizado el encuentro, fue el turno para analizarlo en ‘Fútbol Picante’ de ESPN y allí David Faitelson y Hugo Sánchez se enfrascaron en una tensa discusión por el rendimiento que exhibe el ‘Tri’.

“Hemos estado perdiendo el tiempo muchísimo, porque no estamos viendo evolución de la Selección Nacional. No es nada ilusionante lo que estamos notando. Jorge (Ramos) lo mencionó hace rato: es preocupante. Si es preocupante, ¿por qué hay que esperar hasta que lleguemos a “arrastrarnos” para llegar a una Copa del Mundo y no tener un funcionamiento de Selección importante?”, declaró Sánchez, que se encuentra viviendo en España y se conecta a la mesa de debate.