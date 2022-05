Memo Ochoa revela por qué no llegó al PSG cuando ya todo lo tenía acordado y el portero que terminó fichando el club

“Llegó un momento en el que dije: ‘lo siento mucho, con el dolor en mi corazón me voy’. Porque yo sí quería dejarle algo al club (América), pero las dos partes no estábamos de acuerdo. Terminando contrato yo ya estaba apalabrado con un equipo, era agente libre”, cuenta el arquero.

“París me dice: ‘ok, eres positivo, soluciónalo y te vienes’. Pero estuve un momento en el limbo. Yo ya no tenía contrato con nadie y ahí sí llegó el América y me dicen que había un contrato para que me quedara’’, recuerda el guardameta.

Finalmente, ‘Memo’ encontraría una oportuna propuesta del Ajaccio, un modesto club de la isla de Córcega. “Lo vimos todo en secreto, decía: ‘yo creo en tu palabra y quiero que juegues aquí’. Yo le doy mi palabra, volvemos y sale la resolución de que no somos culpables. Yo le dije a él que iba a jugar aquí y lo hice”.