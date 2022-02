El ‘Perro’ Bermúdez revela quién fue el único jugador y analista de ESPN que le pidió quitarle su apodo: ‘‘Lo traían jodido’’

“Solamente una persona me protestó el apodo que le puse. Fue la ‘Jirafa’ que se lo puse a Paco Gabriel de Anda, pero él con toda la decencia del mundo me llamó por teléfono para pedirme que no le dijera más así porque sus amigos lo traían jodido y desde entonces dejé de decirle así”, reveló Bermúdez en una entrevista con Toño de Valdés .

El ‘Perro’ añadió: ‘‘Los apodos van surgiendo uno tras otro. Mi teoría sobre mis frases y apodos es que si escucho que los dice la gente en la calle los sigo diciendo, si no, significa que no pegaron. Está el Capitán Furia con Alfredo Tena, quien alguna vez en televisión me agradeció el apodo porque decía que lo conocían más con eso que con su nombre. El Sheriff Quirarte, el Vikingo Dávalos, el Príncipe Guaraní para Pepe Cardozo”.

La imperdible anécdota con un león

Con tantos años narrando partidos de Liga MX y Selección, Enrique Bermúdez, que vive en Miami y colabora para TUDN, ha visto pasar a cualquier cantidad de compañeros. Uno de ellos es Javier Alarcón, con quien guarda una divertida anécdota que involucra a un león mientras grababa un anuncio para el Mundial del 2002.

‘Perro’ Bermúdez se suelta y habla de su colega David Faitelson

“Me pusieron un pinche león aquí pegado. Yo sé que los animales huelen el miedo y me hice el loco para que no oliera mi miedo, si no, ahí quedaba yo. Yo a toda madre acariciándole la melena, pero ya te imaginarás por dentro cómo estaba. Luego me dijeron que sí lo habían medio sedado, pero no deja de ser un león”, recuerda.

“Todos en los campers escondidos, los mandaron a guardar y a mí me dejaron ahí con el pinche león para grabar. Esa fue idea de mi brother Javier Alarcón. Saludos, pinche Javier, todavía vivo”, cerró el ‘Perro’.