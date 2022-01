Jorge Pietrasanta y la jugosa oferta que recibió de ESPN para dejar Televisa: ‘‘Me reuní con ellos en el Mundial de Brasil’’

Para los que no lo recuerdan, Jorge Pietrasanta fue uno de los narradores más emblemáticos de la lucha libre que se transmite por Televisa Deportes. Cuando el cronista dejó la televisora se especuló sobre los motivos que lo obligaron a tomar dicha decisión.

“Se platicó... se maduró. Está en Televisa el contrato y entonces surge la ‘opción de tanto’, creo que así se le conoce eso de emparejar la oferta que te hagan. Entonces si Televisa la mejora sigues ahí, me costó trabajo”, cuenta Jorge Pietrasanta.

Pero al no haber una contraoferta de Televisa que los beneficiara, el comentarista hizo las maletas, pero a pesar de que ya tenía una oferta formal con ESPN, su primer empleo tardó un tiempo en soltarlo, pues no querían que abandonara el proyecto con la lucha libre.

‘‘Yon de Luisa era nuestro jefe en Televisa y no quería que me fuera, tampoco Francisco Javier González. Se tardaron algunos meses hasta que se dio la oportunidad, me abrieron la puerta para irme y fue como llegué a ESPN”, relata el comunicador.

Parte de las ofertas que le brindó ESPN es que le permite explorar otras dinámicas del periodismo deportivo, situación que convenció a Pietrasanta. Compartir pantalla con figuras como José Ramón Fernández y David Faitelson también fueron un plus.