$!El insólito motivo por el que Ronaldinho no iba a los bancos cuando jugaba en México: ‘‘Le pidió plata prestada al club’’

Ronaldinho fue una de las tantas figuras que han pasado por la liga mexicana. El astro brasileño decidió jugar para los Gallos Blancos del Querétaro en la temporada 2014-15 donde disputó 29 partidos y marcó ocho goles.

Ronaldinho señala a la leyenda con la que le habría gustado jugar

Uno de sus compañeros en ese club fue el argentino Emanuel Villa, al que mejor conocen como ‘Tito’. El exdelantero reveló el insólito motivo por el que ‘Dinho’ no visitaba las agencias bancarias cuando estaba corto de dinero en México.

Y es que el mítico jugador del Barcelona no sabía utilizar los cajeros automáticos o al menos ir al banco para retirar efectivo cuando lo necesitaba y por eso acudió al club, según cuenta Villa en un diálogo con Tiki Taka.

‘‘Había salido su hermano de viaje a Estados Unidos. Él necesitaba 30 mil pesos, va con el contador y le dice: ‘Oye conta, no tendrás 30 mil pesos para prestarme, es que mi hermano salió de urgencia y no me dejó plata’. El contador le responde: ‘Pues sí Ronal, no tengo problema, pero si quieres te puedo llevar al banco y ahí tienes tu cuenta, puedes sacar lo que quieras’. Dinho le dice: ‘¿Yo puedo sacar?’’, recuerda el argentino que también pasó por clubes como Atlas, Cruz Azul, Tigres, entre otros.