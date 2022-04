Por fin lo confesó: Tata Martino explica por qué no convoca al Chicharito Hernández en la selección de México

‘‘No está porque el entrenador en turno no lo ha elegido en estos últimos tres años, pero dicho esto quiero decir que no hay nada que tenga que compartir con los medios. Toda cuestión que sucede en el ámbito de la selección nacional se resuelve dentro del ámbito de selección nacional”, dijo el DT en diálogo con TUDN.

Sin embargo, fue el entrenador del ‘Tri’ quien le puso punto y final a todas las especulaciones y explicó que no llama al Chicharito por su propia decisión, aunque no brindó el motivo.

Gerardo Martino finalmente se pronunció sobre la ausencia de Javier Hernández en la selección mexicana. El Chicharito no ha sido convocado desde el 2019 y periodistas y aficionados creen que la separación del futbolista se debe a que está vetado por otros jugadores, otros sostienen que fue el propio delantero quien decidió hacerse a un lado o simplemente no es del gusto del ‘Tata’.

‘‘Yo no plantearía esta discusión desde el lado futbolístico, es el único escenario donde la carrera de Javier no tiene discusión, es un futbolista que ha jugado en Manchester United y Real Madrid, pero lo cierto es que van apareciendo otros nombres, que a lo mejor no nos ponemos de acuerdo y que hacen que el entrenador por ese motivo en los últimos años no lo haya convocado’’, añadió Martino.