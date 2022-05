¡Sorpresa! Memo Ochoa sueña en grande y espera jugar en el Real Madrid tras el Mundial de Qatar: ‘‘¿Por qué no?’’

Guillermo Ochoa todavía no cuelga los guantes. El portero y capitán del América y de la selección mexicana, aseguró que el retiro no está cerca, sino todo lo contratrio, y que mantiene el sueño de volver a jugar en Europa.

Memo Ochoa revela por qué no llegó al PSG cuando todo estaba listo

El guardameta de 36 años se ve levantando el título con las águilas, llegando lejos con el ‘Tri’ en el Mundial de Qatar y posteriormente... ¡atajando en el Real Madrid!

“Mi sueño ahora mismo es poder entregarle un campeonato a la gente del América, a mi familia que son los que sufren conmigo las derrotas y festejan los triunfos. El hacer algo histórico con la selección mexicana y por qué no, quizás jugar con el Real Madrid, todavía no me retiro”, confesó Memo en entrevista con TUDN.

Ochoa, que está disputando actualmente la Liguilla del Clausura 2022 ante el Puebla, tiene todas las papeletas para ser el arquero titular de México en la Copa del Mundo y espera hacer un buen papel para regresar a la liga española.