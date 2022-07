Revelan motivo por el que André Pierre Gignac no podrá ingresar a Estados Unidos para el Juego de Estrellas

El equipo Tigres de México tiene varios compromisos amistosos en Estados Unidos y André Pierre Gignac no podrá estar presente y los medios mexicanos revelan el motivo.

Se viene el Juego de Estrellas de la Liga MX vs la Major League Soccer el 9 de agosto y el delantero francés naturalizado mexicano, no viajará por no tener la vacuna del Covid-19.

Si bien el goleador realizó un comunicado en redes sociales en el que no especificó que su ausencia se debiera a no haberse inmunizado, distintos medios mexicanos aseveraron que ese sería el verdadero motivo.

A través de una publicación en historias de Instagram detalló: “Buenos días. Sobre el tema que surgió el día de hoy, quiero aclarar que yo hablé con la directiva y les pedí que respetaran este tema que para mí es un punto de creencias, de formación y algo que viene desde mi infancia y mi origen”.