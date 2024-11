Oficial: Santos Laguna del Choco Lozano confirma la destitución de Ignacio Ambriz tras sus malos resultados

Sin embargo, con el paso de los partidos, Ambriz no denotó ser el entrenador que los verdiblancos necesitaban, ya que no consiguió levantar a la escuadra entregando sólo 15 puntos al finalizar el Clausura 2024. Para el Apertura, la situación no mejoró.

“Les informamos que la etapa de Ignacio Ambriz como técnico del primer equipo ha concluido. Estamos agradecidos por la entrega y dedicación de Nacho y su cuerpo técnico, le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos retos profesionales. El comité deportivo se encuentra en sesiones permanentes para la definición del cuerpo técnico que guiará a los Guerreros en su camino al 2025”, informó Santos Laguna en un comunicado.