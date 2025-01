Técnico de Santos Laguna y del Choco Lozano tomaría dura decisión tras la derrota ante el América

Fernando Ortiz, técnico del hondureño Choco Lozano no ha tenido un buen comienzo del Clausura 2025 con Santos Laguna . El equipo no ha sumado ningún punto y lleva tres derrotas al hilo.

Al respecto de dicha situación, Tano habló y si bien no señaló algo sobre una salida prematura del club, sí reconoció que debe analizar y tomas una decisión ante lo que está ocurriendo con su equipo.

“A nadie le gusta perder, eso está claro. Si bien el arranque no fue el mejor para todos, están dolidos, estamos dolidos ante la situación que estamos viviendo. Ésa es la realidad. Mañana analizaré, pensaré y tomaré la mejor decisión”.

De hecho, otro de los motivos por los que se podría dar una salida prematura del Tano es porque la directiva lagunera, encabezada por Aleco Irarragorri, hijo de Alejandro, le prometió refuerzos que luego de tres fechas en el torneo, no llegaron.

“No quiero decir palabras que no. No me arrepienta el día de mañana. Yo tengo la plantilla ésta, la tengo que trabajar. Pensaré, analizaré y veré. Quiero mucho a la institución, no me gusta el presente que está pasando. Veré qué hago”, mencionó Ortiz.

Según Tano Ortiz, ¿Qué fue lo que pasó en la goleada del América sobre Santos?

“Al marcador de lo que todos vimos, decir que me gustó el equipo, sería un loco, pero de los tres partidos que tuvimos en el arranque del torneo, creo que éste fue el más productivo a la hora de llegar. A la vez, me convierten con errores para mí muy marcados”.

“No estamos pasando un buen momento defensivamente, pero creamos muchas situaciones. No las pudimos convertir. Jugamos contra un gran rival, donde la jerarquía pesa muchísimo en tomas de decisiones de mitad de cancha en adelante”, terminó.