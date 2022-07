La fotografía del “Tata” Martino que tiene indignado a todo México: “Le interesa más que la Liga MX”

México no vive su mejor momento a nivel de selecciones menores, la mayor tampoco pasa por su mejor nivel y su DT, Gerardo Martino, está siendo muy criticado.

El “Tata” no ha dado los mejore resultados en los partidos recientes y en las últimas horas todos los mexicanos están indignados con el entrenador argentina.

A cuatro meses de que inicie el Mundial de Qatar de 2022 y con tres jornadas de que arrancó la Liga MX, Martino está en argentina y se tomó una fotografía con Lionel Scaloni, DT de la albiceleste.

El “Tata” asistió al estadio Marcelo Bielsa, en Rosario, para ver el duelo entre Newells vs Racing. Algo que en México no gustó porque aseguran que no va a ver los cotejos de la Liga MX.