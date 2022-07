¡No la pasa bien! “Potro” Gutiérrez con terrible inicio con la Sub-20 del Cruz Azul y recibe fuertes críticas

Tras estos resultados, inmediatamente periodistas y aficionados en México han comenzado a señalar el pésimo inicio del extécnico del Real España.

“La Sub 20 de Raúl Gutiérrez no camina. Tres derrotas en tres jornadas, cero goles a favor y cinco en contra. Por ahora en el sótano general, si bien la J3 aún no termina. Mal comienzo de la era del “Potro” Gutiérrez con la Sub 20”, señaló el reconocido periodista León Lecanda de ESPN.

Trayectoria

La última vez que el estratega dirigió en México fue en 2020 con el extinto San José en la segunda categoría. Antes, lo hizo con el Atlante en el Ascenso.

Por su parte a nivel de selecciones juveniles, fue campeón del mundo con la Sub-17 de México en 2011 y luego llevó al Tricolor a los Juegos Olímpicos en 2016.