Futbol Mexicano

Toluca venció con suplentes a Monterrey y el Santos de Choco Lozano no levanta cabeza: la primera jornada de la Liga MX

Estos son los resultados y la tabla de posiciones luego de jugarse la primera jornada del Clausura 2026 de la Liga MX.

  • Toluca venció con suplentes a Monterrey y el Santos de Choco Lozano no levanta cabeza: la primera jornada de la Liga MX

    El actual campeón de la Liga MX debutó con una victoria con los suplentes en el Clausura 2026.
2026-01-11

El campeón Toluca, que venció el sábado por 0-1 al Monterrey, a pesar de jugar con suplentes, fue lo mejor de la primera jornada del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano, concluida este domingo.

El guardameta Hugo González le detuvo un penalti al español Sergio Canales en el minuto 88, para sellar el triunfo del Toluca, que jugó sin sus delanteros Paulinho y Alexis Vega y sin el centrocampista Marcel Ruiz, entre otras figuras.

Los Diablos fueron de menos a más, luego de un primer tiempo en el que fueron dominados, y en el minuto 56 decidieron la victoria con un gol de zurda del brasileño Helinho, a pase del argentino Santiago Simón.

Futbolista de la Liga Española se encuentra en el ojo del huracán por quitarle la novia a un compañero: "Ahí empezó todo..."

El Clausura comenzó el viernes, cuando el Juárez FC venció por 1-2 al Mazatlán y el Atlas, por 1-0 al Puebla, en tanto Tijuana y América empataron sin goles.

En otro esperado encuentro, este sábado las Chivas de Guadalajara del entrenador argentino Gabriel Milito derrotaron por 2-0 al Pachuca con anotaciones de Armando González y Daniel Aguirre.

También este sábado el León aventajó por 2-1 al Cruz Azul con goles del panameño Ismael Díaz y de Bryan Colula y el Necaxa le ganó por 1-3 al Santos Laguna, con dianas del uruguayo Agustín Oliveros y los argentinos Tomás Badaloni y Julián Carranza.

Este domingo los Tigres UANL sufrieron en la primera mitad en el estadio del San Luis, pero se recuperaron y vencieron por 1-2 al San Luis con dos anotaciones de Marcelo Flores. El italiano de origen brasileño Joao Pedro descontó por el cuadro de casa.

Solo dos se salvan: los señalados del Real Madrid por perder la Supercopa de España ante Barcelona; Mbappé, aplazado

Con sus dos goles, Flores se convirtió en el primer líder de los anotadores. Antes, el panameño Adalberto Carrasquilla convirtió un gol, pero fue insuficiente para los Pumas UNAM, que empataron 1-1 con el humilde Querétaro.

El Clausura 2026 de la Liga MX se reanudará el martes con la segunda jornada que concluirá el miércoles.

RESULTADOS DE LA PRIMERA JORNADA DE LA LIGA MX

Mazatlán FC 1 - 2 FC Juárez

Atlas 1 - 0 Puebla

Xolos 0 - 0 América

Chivas 2 - 0 Pachuca

Club León 2 - 1 Cruz Azul

Santos Laguna 1 - 3 Necaxa

Rayados 0 - 1 Toluca

Pumas 1 - 1 Querétaro

Atlético de San Luis 1 - 2 Tigres UANL

TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA MX

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
Liga MX
|
Toluca
|
Monterrey
|
Santos Laguna
|