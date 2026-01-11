Toluca venció con suplentes a Monterrey y el Santos de Choco Lozano no levanta cabeza: la primera jornada de la Liga MX

El campeón <b>Toluca</b>, que venció el sábado por 0-1 al <b>Monterrey</b>, a pesar de jugar con suplentes, fue lo mejor de la primera jornada del torneo <b>Clausura 2026</b> del fútbol mexicano, concluida este domingo.El guardameta Hugo González le detuvo un penalti al español Sergio Canales en el minuto 88, para sellar el triunfo del Toluca, que jugó sin sus delanteros <b>Paulinho </b>y <b>Alexis Vega </b>y sin el centrocampista Marcel Ruiz, entre otras figuras.Los Diablos fueron de menos a más, luego de un primer tiempo en el que fueron dominados, y en el minuto 56 decidieron la victoria con un gol de zurda del brasileño Helinho, a pase del argentino Santiago Simón.