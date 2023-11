Tuca Ferretti destapa que en la selección mexicana le impusieron jugadores: “Tenía que llevar a ciertos futbolistas”

Todo empieza cuando Álvaro Morales le pregunta si hubiera aceptado ser auxiliar de Jaime Lozano y Ferretti contestó: “Yo creo que debería de ser al revés porque tengo más años, pero si me hubieran dado un año y luego me dicen que se queda él hubiera dicho que sí”.

Ante tal cuestionamiento, Ferretti solamente parpadeó asintiendo a la consulta, por lo que el periodista de ESPN no pudo contener la risa.

Ya con el tema en la mesa, el ‘Tuca’ reveló detalles. Su paso por la selección era como interino y decidió no entrar en conflicto, aunque sabía que era tiempo de proyectar a jugadores más jóvenes.

“Si ustedes me están planteando que están pensando en el 2026, ¿por qué quieren que lleve a estos jugadores? Esto no se debería hacer, aunque yo esté de interino y no me voy a quedar, estos jugadores no deben ir. Deben empezar a dar oportunidad a Lainez, Guzmán, a los jugadores jóvenes con potencial que estaban saliendo y me dijeron: no Tuca, es que la publicidad y esto que el otro y tiene que venir fulano, tiene que venir mengano”, asegura.

“Yo decía ‘no me voy a quedar’, pero esto no está bien, piensen en el fútbol, de dinero creo que ya están con las arcas demasiado llenas, no saben qué hacer con el dinero, pero, deportivamente, ¿en qué nivel estamos? Y ahorita llegamos a un año y medio del Mundial”, señalaba.