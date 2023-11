¡Ricardo Ferretti explota! Así fue el primer enfado del ‘Tuca’ en Fútbol Picante: “Ya cállate, no me dejas hablar...”

Ferretti se molestó con Álvaro Morales ya que el conductor del programa no dejaba que diera su análisis en relación al América, equipo que marcha como líder solitario del Apertura 2023 de la Liga MX.

Morales interrumpió al técnico que intentaba explicar que no había rival que pudiera vencer a las águilas en el torneo, causando que Ferretti explotara.

“Ya cállate Álvaro, no me dejas hablar, no me dejas discutir, estás diciendo una tontería. Si hay equipos que le pueden ganar al América, ¿cómo chingados que no?”, dijo el ‘Tuca’ en la mesa de ‘Fútbol Picante’.