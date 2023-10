Faitelson confirma su nuevo trabajo y se desahoga: “Por fin pude zafarme de lo cabrón que es José Ramón Fernández”

Desde que salió de ESPN hace unos días, a David Faitelson se le ha vinculado con Televisa. Aunque el anuncio aún no es oficial, el periodista se ha mostrado más abierto a este tema y se pronunció sobre su llegada a TUDN.

“Le estoy eternamente agradecido, es mi maestro, pero decidí tomar un camino diferente, con todo lo que implica, yo me lo tengo que tragar completito porque hay videos donde yo decía que jamás trabajaría en Televisa, ni modo... A mí realmente me convenció este proyecto de Televisa en cuanto deportes, porque hay un cambio”, asegura.

”No hay comunicación con José Ramón, sí hay indirectas en redes sociales. Se van a decir muchas cosas, y lamentablemente las podría decir José Ramón; él tiene mala influencia a su alrededor y está en una etapa que es fácil convencerle de algo que no es una realidad”, dijo el polémico analista en diálogo con el programa De Primera Mano.

Faitelson , que estuvo 16 años trabajando para ESPN, finalmente se desprende de su maestro José Ramón Fernández y confirma que la relación entre ambos ya no es la de antes.

Faitelson cuenta que en su nuevo trabajo seguirá teniendo la misma línea. “¿Ustedes creen que Televisa va a invertir en mí para cambiarme? Al contrario, yo seguiré siendo el mismo. Esta empresa tiene grandes especialistas. El día que me invitaron a ‘Tercer Grado’ (de Televisa) estuve en la oficinas de uno de los altos ejecutivos y me dijeron que podía decir lo que yo quería mientras sea mi verdad”.

“En esta etapa de mi vida pude por fin separarme de la sombra de José Ramón. Voy a tratar de no trabajar bajo su hostigamiento, logré zafarme de lo cabrón que es José Ramón”, dijo el ex miembro de ESPN.

“Todos los cambios son complicados en la vida, yo voy a afrontar este con el riesgo de que no me salga bien o con el riesgo de que me salga bien”, reconoció David.

Faitelson explicó que desde la perspectiva del periodista “uno no puede quedarse en una zona de confort” y comentó que este cambio sí tiene un significado especial en su carrera por lo que es llegar a Televisa.

“Me costó cambiarme mucho de Azteca a ESPN, hoy me cambio a una empresa que yo he atacado, sistemáticamente por la escuela (de José Ramón)”, indicó.