¿Qué pasó con José Ramón? Faitelson cuenta la verdad sobre su salida de ESPN: “Me fui por el mismo dinero que ganaba”

“Más de 30 años conviviendo juntos, le he agradecido infinitamente lo que ha hecho por mi. Lamentablemente el lunes por la noche, en el estudio, yo lo sentí a él muy frío, esperaba un poco más de efusividad. Pero cada quien con lo suyo, no hay problema”, decía Faitelson sobre Fernández .

Faitelson colgó un video para aclarar su salida de ESPN , asegurando que la despedida no fue la que esperaba, ya que la relación con José Ramón Fernández , su mentor, no era la misma en los últimos meses cuando comenzó a colaborar para ‘Tercer Grado’ de Televisa , la que será su nueva casa.

Seguidamente habló de su nueva etapa: “En la vida hay que buscar los cambios, no fue tan fácil tomar esta decisión, a donde vaya yo seguiré siendo el mismo. La empresa que me contrate va a buscar el mismo Faitelson, con el mismo grado de polémica, de incitación, de pasión, que muchas veces esa palabra ‘pasión’ faltaba en nuestro trabajo en los últimos años. Creo que podremos tener esa pasión en los proyectos que vienen”.

Faitelson reveló que los hijos de Fernández lo contactaron para respaldarlo en su decisión de renunciar a ESPN . “Sus hijos me llamaron y agradecí mucho sus palabras. Me dieron su apoyo en esta decisión. Lo que José Ramón no fue capaz de expresar el lunes en ‘Fútbol Picante’, fueron capaces de expresarlo sus hijos, a los cuales adoro, siempre los voy a defender y creerme parte de su familia. A José Ramón solo le deseo suerte. Lamento que no haya sido tan agradecido como yo lo he sido”.

“Yo sí sé lo que es ser agradecido. No sé si José Ramón en realidad sepa lo que es un agradecimiento. Así como él me ha dado prácticamente todo lo que tengo en mi carrera, yo siempre fui un luchador incansable con su periodismo, un defensor a ultranza y un hombre que siempre demostró ser fiel hasta el último momento. Que quede en su conciencia, no hay ningún problema”, añadía.

“Viene ahora un nuevo camino por delante. Sé que hay muchas personas que no estarán de acuerdo, yo no me fui por dinero. Me fui por el mismo dinero que ganaba en ESPN, lo que yo ganaba en ESPN lo voy a ganar a partir del próximo mes con mi nueva empresa. Es un tema de encontrar un nuevo reto. Había entrado en una monotonía, en una zona de confort y faltaba esa pasión que yo busco”.

“Ya no me estaba divirtiendo en los últimos meses, había pedido esa esencia de ir a sentarme al estudio y disfrutar lo que estaba haciendo. Ahora lo voy a recuperar. Seguiré criticando, seguiré siendo el hombre incomodo en las mesas, con un aprendizaje que me llevo de ESPN: tengo que tener un poco más de cuidado en las relaciones humanas y más cuando estamos al aire. He aprendido eso y tengo que practicarlo más. Sigo reconociendo que me equivoco y que puedo mejorar mucho más”.

Para cerrar, David Faitelson le agradeció el apoyo y cariño a sus miles de seguidores y también le envió un mensaje a sus detractores. “Aquellos que sienten que los traicioné por algo que ya había dicho. Se puede entender esa relación de amor y odio. Comienza una nueva etapa de mi vida. Muchas gracias”.