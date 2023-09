Faitelson se rebela ante José Ramón Fernández: “No me puedes seguir tratando como el mismo pend*** de hace 20 años”

“Para José Ramón yo sigo siendo su subordinado. El único al que José Ramón se atreve a decirle de cosas es a mí. Ni a Mauricio Ymay, ni a Roberto Gómez Junco, ni a Hugo Sánchez, ni a Pietrasanta... sólo a mí, porque se siente como en casa”, comentaba el analista de ESPN.

También aseguró que ha platicado con su ‘Jefe’ para pedirle que lo deje de tratar como un subalterno, ya que después de tantos años trabajando juntos merece estar en una escala mayor.

“Yo ya le dije: ‘José Ramón, yo tengo 50 años, ya casi 55, ya tengo tres niñas, dos de ellas graduadas en la universidad, una tercera estudiando, ya son señoritas. No me puedes seguir tratando como el mismo pendejo de hace 20 años’. Pero para él eso no existe, él sigue creyendo que yo tengo que ser el tipo en el que pueda depositar toda esa furia. No ha cambiado esa dinámica, seguimos en la misma dinámica, me ha costado mucho trabajo”, cuenta David.