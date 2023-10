Faitelson destapa cómo quedó su relación con José Ramón Fernández tras salir de ESPN: “Es problema de él”

“José Ramón es todo un maestro y padre para mí, la reacción ha sido la esperada... él sabe donde voy. La relación se ha puesto muy delicada desde que ESPN aceptó la petición de Televisa de prestarme, porque nunca me pagó nada Televisa, me prestaban para el programa Tercer Grado”, arranca diciendo David en diálogo con W Radio.

Faitelson insiste en que no se marcha de ESPN por dinero y que lo hace por salir de su zona de confort. Afirma que su amistad con Fernández cambió desde que colaboró con ‘Tercer Grado’ de Televisa .

“Yo le agradezco todo lo que haya hecho por mí, por formarme como periodista. Él me enseñó todo lo que sé de televisión y de periodismo, me fue llevando. Yo siempre le fui un hombre leal hasta el final, si él siente que lo estoy traicionado, pues ya es problema de él”, sostuvo.

Faitelson recuerda que su colega André Marín (Fox Sports) le recomendaba apartarse de Fernández y que realizara su propio camino.

“Yo tengo una filosofía: no te quedes en una zona de confort. Yo estaba tranquilo en ESPN, no es un tema de dinero, es una oportunidad para hacer algo diferente en esta época de mi carrera. André Marín me decía: corta el cordón umbilical con José Ramón. Y yo le decía: ¿para qué, si estoy bien?”, cuenta el analista de 55 años.