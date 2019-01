Eddie Hernández: "Tuve una posibilidad de jugar en Brasil"

El pasaje del delantero Eddie Hernández en el fútbol ha sido marcado por su paso por seis países distintos (Honduras, Suecia, Colombia, México, Kasajistán e Irán) que han marcado su carrera en su palmarés a sus 27 años de edad.

Algunos de ellos se han tatuado de episodios fugaces de frustración y otros de gloria traducidos de sus goles que le valieron para vestir los colores de la Selección de Honduras.

Hoy pasados al menos 12 años de su debut, analiza con detalle los reflectores de su carrera, su actual presencia en el Vida de cara al Torneo Clausura 2019, el camino amargo con Jorge Luis Pinto en donde no se logró la clasificación al Mundial de Rusia 2018 y la visión que tiene para su carrera en el 2019 apuntándole al fútbol brasileño.

¿Qué tal las sensaciones en tus primeros días de trabajo desde tu regreso?

Conforme a como van corriendo los días de entrenamiento ya nos vamos sintiendo más acoplado al grupo. Yo siento que es una plaza y una ciudad a la que me acoplo rápido y más cuando uno viene con la disposición todo te sale más fácil, así que estoy contento de ponerme en forma, ya faltan días para que pueda decirte que estoy al cien por ciento.

El día de tu presentación dejaste denotar tu ilusión...

Sí, cuando vienes con una disposición de a hacer las cosas bien, vienes al entrenamiento con ganas, esto es lo que trato de plasmar, espero que en los partidos se refleje a la hora de entregarnos.

¿Qué recuerdas de tu pasaje por acá hace unos años atrás?

Muchas cosas bonitas, de todas las cosas que recuerdo en su mayoría fueron positivas, fueron pocas las cosas que te podría decir que fueron buenas. Viví cosas positivas, recuerdo de mi último partido -creo que fue con Hernán García- que fue una alegría enorme -cuando se salvó el descenso-. También recuerdo de un golazo que le anoté a Deportes Savio desde los 30 o 40 metros.

¿Dónde has encontrado el sello de tu carrera?

La verdad que en todo los equipos en que he estado siempre hay algo positivo y negativo por sacar. Pero mi paso por el Vida ha sido uno de los que mejor sabor de boca me quedó porque las cosas salieron bien a pesar que no pudimos pelear cosas importantes. Aquí tuve la satisfacción de sentirme a gusto y a hacer las cosas con ganas. En Motagua peleamos cosas importantes como finales -que no pude ganarlas- pero el disfrutar con los compañeros ha sido algo que valoro.

Tengo entendido que tú tenías otras ofertas mejores antes de venir al Vida... ¿Por qué te viniste?

Sí, Real España sonó antes del Vida, también estuvo UPNFM y Juticalpa, pero algo me decía que no, que esperara y al final estando en Trujillo de vacaciones me habló mi agente de esta posibilidad de venir al Vida, así que tomé la decisión sin dudar. Acá estoy contento.

Pero Real España sigue interesado....

Sí, pero ya estando acá ya es imposible, te lo puedo verificar y confirmar que aunque ellos u otro equipo me quieran llamar, ya les di mi palabra a esta gente, esta vale más que cualquier cosa, así que no es junto ilusionar a nadie y a mí mismo corriendo a otro lugar donde no me sienta a gusto, así que no. Ya estamos tranquilo acá.

Al final lo tuyo va más allá de lo económico...

La verdad que sí, yo he sido de los jugadores que prefiero ganar poco, pero sentirme bien y jugar. Sucede que si no te sientes cómodo no vas a rendir.

PASAJE EN EL ORIENTE Y SUDAMÉRICA

¿En qué te quedaste corto en el Irtysh de Kazajistán?

En Kasajistán no fue una plaza en donde me fue bien, sucede que saliendo de Tegucigalpa con 25 grados y llegar a uno donde te esperan 22 bajo cero es algo increíble, además del hecho de jugar en sintética, a mí no me gusta. Fue bien corto porque llego al equipo físicamente mal después de mi paso por Colombia.

Pero qué pasó realmente: pocos goles, no diste el ancho

Fue muy corto, el técnico que me llevó me fue claro en que me iba a llevar de a poco porque llegué tarde a la pretemporada, así que solo me metían como 15 0 20 minutos. Sucedió que en el quinto partido lo despiden y la persona que queda en su lugar -no sé si no le gustaba mi forma de jugar o de ser- pero no jugaba, al final quien tomó la decisión de salir fui yo. Íbamos a pelear la UEFA, pero de nada me iba a servir estar en el equipo y no jugar.

¿Qué hay de Zob Ahan de Irán?

Fue una plaza que me vino bien, jugué 14 de 15 partidos. Físicamente vengo bien, así que espero que las cuotas de goles aumenten.

Entiendo que pudo darse una dupla contigo y Jerry...

Pudo haber sido en Irán, inclusive tengo plática con el equipo para regresar, ellos siguen queriendo a Jerry Bengtson, fue él quien me comentó sobre esa plaza. Lastimosamente cuando yo llegué ya no estaba él, pero esa dupla pudo darse entre nosotros.

¿Y Colombia... ?

En Colombia me gustaría tener esa revancha porque práticamente fue un paseo lo que fui a dar. Lastimosamente iba muy bien después de a hacer un buen torneo en UNCAF siendo goleador, pero a la semana de entrenador me fracturé el tobillo (esguince grado 4) que me daban dos meses de recuperación y al final quien forzó para recuperarse fui yo así que me vine a la Selección sin permiso del club porque allá no contaban con eso, no me iba a recuperar al cien pero iba a tener un avance. Luego el técnico que me llevó solo estuvo tres partidos.

Pero no acabó allí... ¿Qué más pasó?

No es por excusa, pero el equipo (Deportes Tolima), desde el presidente (Camargo) no sabe nada de fútbol, pero era él quien decidía quién va a jugar, al principio yo no sabía como era la cosa, pero mis compañeros me orientaron. Yo llegué al Tolima porque iba a salir un delantero para el Gremio, pero al final no se dio y se estancó mi titularidad. Me tocó esperar y no tuve participación, los cinco minutos que jugué fueron lesionado y lo hico forzado porque habían como diez bajas en el equipo.

Fueron largos momentos de frustración en Colombia cierto...

Fue difícil y complicado y claro que hubo frustración y voces en mi cabeza de regresarme o hacerme el fuerte para jugar en una liga que me iba a venir bastante bien porque es fuerte y rápida pero no se dio.... en su momento sientes impotencia que tu familia viaje y no te logre ver jugar por lesión, además del hecho de estar en muletas, pero son cosas del fútbol. Ojalá pueda regresar, de lo contrario me gustaría jugar en el fútbol sudamericano.

¿Ya le has apuntado a eso?

Me gusta mucho el fútbol brasileño, es bastante bueno y sabemos de la capacidad que tienen los cariocas. Antes de venir acá me hablaron por una posibilidad para jugar en Segunda División (Brasil) -ahora no recuerdo el nombre-.

¿La puerta sigue abierta?

Sí, pero no se dio por los seis meses de contrato que me quedaban en Motagua, quizás más adelante se de la oportunidad, es una ilusión porque es un país que me gusta y manejo el idioma.

SELECCIÓN DE HONDURAS

¿Quién fue Jorge Luis Pinto para ti?

Pinto es un gran técnico y persona con un carácter fuerte, una persona ganadora y entregada al fútbol. Si hay alguien que viva el fútbol las 24 horas hay que mencionarlo a él porque Jorge Luis es un técnico que vive, duerme y sueña fútbol. A nosotros nos enseñó eso, a vivir del fútbol.

Aún así no se clasificó....

Lastimosamente en el proceso con nosotros fue bastante duro porque de mi parte -y lo digo personalmente como yo lo sentí- si el profe hubiese sido más flexible con nosotros se hubiese logrado el objetivo de clasificar al Mundial, pero él no daba su brazo a torcer y entre los jugadores hubo un pequeño capricho -porque el profe no quiere-, al final cuando nos decidimos a trabajar ya fue demasiado tarde. Hay muchas cosas positivas que él nos dejó, podrá venir otro técnico pero quienes estén en la Selección lo recordarán porque tiene muchas cosas positivas.

¿A qué te refieres en cuanto a flexibilidad de Pinto? ¿Disciplina?

En la Selección todos éramos disciplinados, hablo en el momento de los entrenamientos. Eran muy pesados y nosotros al momento de querer hablar con él para recortar o cambiar los horarios él se cerraba en que no. En ese aspecto no fue flexible, también se habló de la línea de cinco.

¿Es decir... ustedes rechazaron la línea de cinco?

No porque Honduras nunca ha estado acostumbrado a eso. Yo no soy defensa, pero ustedes como periodistas lo ven y se dan cuenta que no era para jugar así. Él se quedó con los partidos de Paraguay y Brasil porque se jugó bien, pero en la eliminatoria no dio resultado, él quería el mismo resultado con un rival más pequeño. El profe no quiso cedernos en ese aspecto y creo que en cierto momento deben escuchar al jugador porque somos nosotros quienes sabemos en qué esquema nos sentimos mejor. En ese aspecto cometió ese pequeño error que nos costó el Mundial, pero bueno ahora se viene una nueva Eliminatoria en donde espero que con el técnico que esté podamos clasificar.

¿Te ves liderando el ataque de dicha Selección?

Me encantaría hermano.... espero a hacer lo mejor acá en el equipo, si colectivamente nos va bien personalmente podremos destacar, así que espero que el técnico que esté espero que pueda echar un vistazo para estos lados y tomarme en cuenta.