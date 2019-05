Preparador físico de Olimpia: "A mí juicio atenta contra el crecimiento de los espectáculos"

Con las medidas de precauciones necesarias para evitar que el calor les afecte para este duelo de mañana ante la UPNFM, el cuerpo técnico del Olimpia ha trabajado intentando salir con la victoria.



"Estamos en un buen momento, llegamos bien. La semana fue bastante normal, pudimos hacer todos los entrenamientos que estaban planificados", comentó Alejandro Martínez, preparador físico.



Y agregó: "Nosotros habíamos tomado algunas precauciones, intentando de controlar lo que está a nuestro alcance y se dio tal cual se tenía previsto".

En cuanto al estado en el que se encuentra el equipo. "Completo. La lesión que ya es conocida y que está en proceso es la de Edwin, después todo está en orden".



Los merengues aseguran que han tomado todas las medidas para salir bien librados de este partido. "Nosotros hemos tomado todas las precauciones que conocemos, la historia de Honduras, gente que estas temperaturas y hemos hecho lo que está a nuestro alcance", aseguró.





Y agregó: "Aquí el tiempo ahora está lloviendo, pero insisto y lo dijo el entrenador del Real España, nosotros vanos a jugar a la hora que fije el equipo rival, pero a mí juicio me pareció extraño que un equipo que siempre jugó de noche, sorprendentemente mandó una carta de cambio de horario. Ahora fija un horario que ahora en el fútbol se juegan dos tiempos de 45 minutos, más adición y ahí se tuvo que parar el juego".



En cuanto a una posible ventaja por el horario del partido. "No es ninguna ventaja, solo es que se quiere apostar a lo emocional y que hay una supuesta adaptación. Es respetable, pero a mí juicio atenta contra el crecimiento de los espectáculos y del fútbol hondureño".

Martínez comparó lo que ha sido el duelo ante el Marathón a la misma hora. "En SPS había un clima muy caliente, pero el tema primero es la posibilidad de jugar de noche, se podía y segundo es la característica del piso, esto no es una grama natural y yo que estuve ahí, calienta demasiado y eso atenta contra una dinámica del juego. Vamos a jugar y no hay ningún misterio".



Además aseguró. "Vamos a ir a jugar con las precauciones que ya dijimos, pero si algún jugador tomó llagas, fue producto de lo que venimos diciendo, de espectáculos que teniendo la posibilidad de jugarlos de noche, se ponen en un horario que atenta contra la salud deportistas y se ve que a Honduras le está dando muchos resultados a nivel internacional. La verdad que no lo entendí".

Y en cuanto a las medidas que se pueden tomar para ese sentido de la temperatura del césped. "Hay algunas plantillas especiales con algunas características que enfrían la zona del pie, pero no creo que sea algo trascendente", finalizó.