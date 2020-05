"Nuestra aspiración de regresar a la primera división está intacta", dice presidente del Victoria

Meses después de la salida del entrenador Wilmer Cruz del Victoria de la Liga de Ascenso, ahora vista como una decisión "apresurada", más allá de la sacudida por la pandemia de Covid-19, el equipo ceibeño sigue teniendo intactas sus aspiraciones de regresar la primera división, ahora bajo la tutela del entrenador, Airón Reyes.

Cerca de tres meses de parón del fútbol en Honduras por el toque de queda para evitar la propagación del virus, la economía ha jugado su propio partido ante la falta de recursos siendo otro de los equipos de la Liga de Ascenso que ha sido golpeado en sus bolsillos.

"El proceso para el Victoria no ha sido fácil, después de lo que aspiramos como equipo de segunda división en la tabla general vamos en el primer lugar. Hemos sentido que estamos realizando un buen trabajo. Nuestra aspiración de regresar a la primera división está intacta", dice el presidente del equipo jaibo, Javier Cruz.

Sin embargo, es consciente que "no ha sido fácil, nuestros patrocinadores han sido el brazo fuerte que tiene el Victoria. Estábamos bien por los referentes en cuanto a apoyo, pero debido a que llevan más de dos meses cerrados, no es que no nos van a pagar, están esperando reabrir para ayudarnos. Eso nos ha afectado un poco, pero como junta directiva no hemos dicho que no cumpliremos a los jugadores, a la mayoría de ellos les pagamos 75% de marzo y estos días hemos tratado de cumplir para ponernos al día con ellos".

Sobre la realidad de negociar nuevos acuerdos de pagos manifestó que "No hemos negociado con ellos, les estamos cubriendo lo adeudado. Esto es de ponernos de acuerdo, quisiéramos tener todos los recursos, pero los muchachos del Victoria son profesionales, le agradecemos porque han tomado con mucha humildad. Ellos saben que somos personas serias, hemos cumplido a cabalidad con tiempo y forma".

ECONOMÍA DEL EQUIPO Y ASPIRACIONES DE VOLVER A PRIMERA DIVISIÓN

Actualmente Victoria se posiciona como una de las plantillas con más alto costo en la segunda división con una inversión de 760 mil lempiras mensuales.

La estabilidad financiera del club y la estructura del equipo de en todas sus categorías le valen con un sustento a Cruz para postular la "Jaiba Brava" a ser uno de los dos invitados a la primera división en un futuro.

Carlos Bernárdez disputa el esférico ante uno de los rivales de San Juan de Quimistán.

"Nosotros nos consideramos el primer equipo que podría tener las aspiraciones intactas para volver a la Liga Nacional en base a estos dos equipos (Parillas One y Atlético Pinares), tenemos una buena estructura, nuestra sede con su infraestructura, contamos con nuestra unidad de transporte, gimnasio y camerinos. Victoria puede hacer grandes cosas como lo fue en la era de don César Nastas. Estaríamos con una capacidad de volver y tener un equipo que pueda lograr cosas importantes en la Liga Nacional y porqué no aspirar a los primeros lugares", añade Cruz.

DESPIDO DE WILMER CRUZ

El dirigente Javier Cruz fue claro en que el despido del entrenador Wilmer Cruz, no fue la mejor decisión en el pasado noviembre del 2019 cuando quedó eliminado ante San Juan de Quimistán.

"No fue la mejor decisión, sin embargo, logramos con él llevar a Victoria a una diferenciación en cuanto a equipo dentro de la segunda división y seguimos con la misma aspiración. Fue un tema bien complejo, al finalizar el torneo no se cumplió lo que habíamos visualizado con él", soltó.

Y agrega que: "Tras quedar eliminados no todos los directivos estaban contentos o alegres con lo que había sucedido y creo que nos faltó tranquilidad, tanto a la directiva como al cuerpo técnico. Faltó tranquilidad, esperábamos más porque en estos torneos hemos dado el 110 %, así que nos sentimos defraudados en ese momento".

RESURGIR POST PANDEMIA

En el 2016 Victoria descendió a la segunda división sumergidos en deudas que estuvieron cerca de desaparecer al equipo, pero en la actualidad han encontrado un nuevo caminar bajo los compromisos de una nueva directiva que quiere regresar el equipo al máximo circuito.

Hoy a diferencia del pasado manifiesta que "lo más importante es la transparencia con la que trabajamos, la humildad y esfuerzo de cada uno de los directivos, somos personas que tenemos una pequeña empresa; los patrocinadores confía en nosotros de acuerdo a nuestra trayectoria".

"No hemos venido a lucrarnos del Victoria como persona, tampoco a vender a un jugador para que el dinero sea nuestro. Estamos acá por amor a una camiseta y por darle el nombre que se merece esta institución, volverla a llevar a ese lugar de privilegio donde se codeaban y peleaban torneos", dijo el presidente Javier Cruz.

Finalmente, el dirigente visualiza un regreso prometedor para el Torneo Apertura 2020, aunque toque jugarse sin afición y abre las puertas a una posibilidad de volver al máximo circuito. "Lo que corresponde es platicar y visualizar a futuro qué es lo que puede ser Victoria, si nosotros podemos ser tomado en cuenta sería de mucha bendición, así no quedaría en vano la inversión. Nuestro patrocinadores siguen con la misma emoción de que a futuro seamos ese equipo que tenga ese privilegio de volver a la Liga Nacional. Creo que sí tenemos la capacidad de iniciar el torneo sin aficionados y poder hablarlo con los jugadores para que sea un proceso".