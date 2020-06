Henry Figueroa es suspendido del fútbol de manera provisional y piden cuatro años de castigo

La Comisión Antidopaje de Costa Rica ya ha podido notificar al futbolista Henry Figueroa y a todas las partes en el caso de dopaje el cual ha venido siendo investigado desde hace unos meses y mientras era parte de la Liga Deportiva Alajuelense.

La Comisión ha confirmado a Diez que se decreta una suspensión provisional la cual aplica justamente la institución tica. Eso sí, no hay una sentencia todavía pues esto se dará en una audiencia con el jugador pero él está suspendido de toda actividad futbolística de manera provisional.

Figueroa no podrá jugar y deberá presentarse a una audiencia en donde ejercerá su derecho de defensa, la comparecencia será con la Agencia Antidopaje de Honduras o Costa Rica.

Comisión Antidopaje (de Costa Rica) está solicitando 4 años de suspensión y ya hicieron la notificación a FIFA y todas las entidades correspondientes, quien dé la sentencia final será el Tribunal Nacional de Dopaje de Costa Rica.

Henry Figueroa no puede vincularse con jugadores de su club (Marathón), no puede entrenar ni acercarse al equipo, esto lo dice el Código Mundial Antidopaje y lo confirmó la Comisión a Diez. El zaguero no podrá tener actividad a nivel de clubes ni de selecciones hasta que se presente a la audiencia y pueda darse una sentencia definitiva.

“Ya se le notificó al jugador Henry Figueroa, es un acto de gestión que se hizo con el jugador y en ese momento estaba el representante legal de él, quedaron los dos notificados y ya se enviaron los documentos”, destacó el abogado Pablo Barahona quien es el titular de la Agencia Antidopaje en Honduras.

CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS:

-El 8 de diciembre del 2019 Henry Figueroa termina de jugar con Alajuelense y recibe una llamada donde se le había notificado de la supuesta muerte de su abuela. Él había sido llamado a prueba doping, pero al final no la hace por la situación familiar y se va del estadio.

-El 9 de diciembre el jugador tomó un vuelo a Honduras para solventar los problemas familiares. Alajuelense le había dado permiso por unos días.

-El 16 de diciembre Figueroa regresa a Costa Rica y se detalla que tomó libre más días de los que Alajuelense le concedió.

-El 24 de diciembre la Liga Deportiva Alajuelense comunica que Henry Figueroa no sigue con el equipo en un escueto comunicado de prensa.

-El 27 de diciembre el zaguero rompe el silencio y habla con Diez. En ese momento dijo que su abuela no había fallecido y que había tenido llamadas donde se le extorsionaba en días previos.

-El 13 de enero la Comisión Nacional Antidopaje de Costa Rica se hace cargo del caso, inicialmente fue la Comisión Disciplinaria de Costa Rica quien indagó.

-El 5 de enero Henry Figueroa sufre un atentado en Tegucigalpa, sujetos desconocidos dispararon contra él, al final salió ileso.

-El 20 de enero el seleccionado nacional ficha con el Marathón de San Pedro Sula.