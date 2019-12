Henry Figueroa fue llamado a realizar prueba doping con Alajuelense y después fue sustituido

El zaguero hondureño de la Liga Deportiva Alajuelense, Henry Figueroa, fue el escogido por la Comisión Antidopaje de la Federación Costarricense de Fútbol para realizarse la prueba antidoping en el juego de vuelta de la final ante Herediano en el estadio Alejandro Morera Soto.

No obstante, el futbolista catracho no realizó dicho examen y se empezó a especular con los resultados posibles y que el jugador había decidido no presentarse.

El medio tico Columbia Deportiva conversó con el presidente de la Comisión Antidopaje, Eduardo Alfaro, sobre lo sucedido con el defensor y explicó cómo realmente ocurrieron los hechos.

“La situación no es que se saltó la prueba ni mucho menos, simplemente, en el momento en que finalizó el partido, él había sido notificado para la prueba doping y estando en el camerino fue que lo llamaron desde el país natal de él, de que había fallecido la madre. En eso el reglamento es muy claro de qué se debe hacer”, expresó Alfaro a Radio Columbia.

“Se valora desde luego y se toman las decisiones. El mismo reglamento nos indica qué se debe hacer. En ese momento, tomamos la decisión de sustituirlo por un cuarto jugador. Desde luego, comprobando, escuchando y otro tipo de información que solicitamos para dicha sustitución. Él estando en el recinto de doping fue que le dieron la noticia, no fue en la gramilla ni en ningún lado, fue en el recinto de doping le dieron la noticia”, agregó el dirigente.

La Comisión Antidopaje comprobó que lo que ocurría con Henry Figueroa era verdadero al solicitarle que pusiera la llamada en altavoz.

“Él puso la llamada en alta voz, dentro de lo que estaba viviendo la noticia y escuchamos lo de la muerte de su familiar y verificamos”, apuntó.

Al final, la Comisión Antidopaje intercambió al catracho y dispuso del delantero Jonathan Moya como cuarto jugador para someterse a la prueba.