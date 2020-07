Frank de Boer deja de ser técnico del Atlanta tras eliminación de torneo MLS

El Atlanta United anunció este viernes la salida del holandés Frank de Boer del puesto de entrenador después de la eliminación del equipo en la fase de grupos del torneo MLS is Back, en la que no pudo sumar un punto ni anotar un gol.



"Después de hablarlo con Frank, llegamos a la decisión mutua de separarnos", dijo el presidente del equipo, Darren Eales, en un comunicado. "Me gustaría agradecer a Frank por su liderazgo y compromiso con el club".



"Estoy agradecido por la oportunidad que he tenido con el Atlanta United", dijo De Boer. "Entrenar en la Major League Soccer y vivir en Atlanta ha sido una experiencia maravillosa y un nuevo desafío".





Tras entrenar al Ajax y al Inter de Milán, De Boer llegó a la MLS en diciembre de 2018 para tomar las riendas del Atlanta, que esa temporada había conquistado el título de la mano del técnico argentino Gerardo 'Tata' Martino.



En 2019, De Boer llevó a Atlanta al segundo puesto de la Conferencia Este y conquistó los torneos Campeones Cup y US Open Cup.



El equipo arrancó 2020 con dos triunfos en las dos únicas jornadas de la temporada regular antes de la suspensión en marzo por el coronavirus, pero se estrelló en el torneo 'MLS is Back' que se disputa desde el 8 de julio en Disney World (Orlando).



Con la sensible baja de su estrella venezolana Josef Martínez por lesión, el Atlanta perdió los tres partidos de la fase de grupos por el mismo ajustado resultado de 1-0 ante New York Red Bulls, FC Cincinnati y Columbus Crew.



De Boer, de 50 años, inició su carrera de entrenador en 2010 con el Ajax, el mismo equipo donde se formó como futbolista antes de jugar en el FC Barcelona y la selección holandesa, con la que disputó los Mundiales de 1994 y 1998.