Héctor Vargas: "Con el presupuesto y un hotel para trabajar, le hubiese metido 10 goles a Nicaragua"

Duro en sus palabras. Héctor Vargas, entrenador argentino, dice las cosas como las mira, nada a medias tintas. Hizo una fuerte crítica a la Selección Nacional tras su penosa presentación en el amistoso frente a Nicaragua donde empató 1-1 en el tiempo agregado.

Vargas le tiró duro a Fabián Coito. El sudamericano explicó que no se puede culpar a la Liga Nacional si no hay tiempo de trabajar, el rendimiento es culpa del mal trabajo. Dice que él si queda trabajando durante el tiempo que se fue a Uruguay, otra cosa hubiese pasado.

"Esto es como cuando vos te vas de tu casa, se te pierde una cosa y culpas al guardia porque se te perdió algo.Sí, es responsable el guardia, pero también vos porque te fuiste... Si yo en mi casa me quedo y hago las cosas bien como se quedó Pedro Troglio y estoy todo el día metido, trabajo con los jugadores porque tengo el presupuesto para hacerlo, un hotel para trabajar, no tengo ninguna duda que se le hubiese metido 10 goles a Nicaragua", dijo.

El entrenador de la Selección de Honduras, Fabián Coito, está en el ojo del huracán tras el mal funcionamiento de la Bicolor ante Nicaragua.

Luego agregó: "Pero si te vas seis meses, luego vendés humo con el tema de ir a culpar a todos los clubes, no le vas a ganar ni a Nicaragua, eso está más claro que nunca. No le vengamos a echar la culpa al calendario, porque si vos estás aquí, sin ninguna duda, como invitaron a Pedro Troglio y a mí, hubiese estado él (Fabián Coito) o por lo menos miramos como se hizo el calendario. Sinceramente no podría andar reclamando si puedo estar y se fue, y cobrando. Hay cosas que no se pueden justificar; lo ideal era quedarse", arremetió Vargas.

Vargas confiesa que ahora todo será excusa si la Selección Nacional no arranca, pues bien se pudo aprovechar el tiempo entrenando en Siguatepeque, donde existe un hotel y canchas, y no estar culpando del mal funcionamiento, a los equipos de Liga Nacional.

"Él (Coito) tuvo un hotel a disposición, una cancha a disposición y podría haber tenido salvoconducto que lo podrían haber conseguido y el equipo hubiese trabajado. Para mí fueron seis meses perdidos y ahora vamos a justificarlo de alguna manera echándole la culpa a todo, menos a ellos mismos", sentenció el entrenador verdolaga.