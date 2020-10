Pedro Troglio, molesto por confusión de queja de Diego Vázquez por llamados a la Selección de Honduras

El entrenador de la Selección de Honduras, Fabián Coito, respondió a una interrogante de un comunicador, quien confundió a Pedro Troglio con Diego Vázquez.

Al no poder hacerse de forma personal la conferencia y tener que enviar las preguntas al jefe de prensa, un periodista le preguntó a Coito sobre una queja de Pedro Troglio sobre el llamado de muchos jugadores, pero en realidad quien se quejó fue Diego Vázquez del Motagua.

Ver. LA CONFERENCIA DE COITO DONDE RESPONDIÓ A TROGLIO, PERO...

Diego dijo el martes: "No me parece tan lógico que llamen tantos jugadores de un equipo para un partido que no es trascendental. Debería ser parejo para todos los equipos y pensar que a todos los grandes se les llame cuatro jugadores"

Luego agregó: "Me pongo en el caso de Coito que es complicado porque seguramente él tiene su propio criterio y gusto con los jugadores, pero en juegos que son amistosos debería llamar máximo cuatro a todos los equipos. Me parece mucho seis jugadores", comentó Diego Vázquez antes de enfrentar al Marathón el pasado miércoles.

Leer. ASÍ FUE LA QUEJA DE DIEGO VÁZQUEZ POR LOS LLAMADOS A LA H

Troglio se molestó y en redes sociales explicó que él jamás diría "semejante barbaridad", pues ha considerado que los llamados de sus jugadores a la Selección Nacional siempre son un orgullo. "Para mí es un orgullo que convoquen mis jugadores. Gracias. No hagan problemas que nadie se queja. Solo nos tocó empatar. Esto es fútbol", explicó Pedro.

Coito no dio nombres, simplemente le lanzó la pelota al campo de los dirigentes de pantalón largo. "Yo entiendo a los entrenadores cuando se les saca jugadores de los planteles. La respuesta no la tengo que dar yo, la tienen quen dar quienes realizaron el torneo sin respetar las fechas FIFA para la Selección Nacional".

Honduras se mide este sábado a las 4:00 pm contra Nicaragua en un partido amistoso que se realizará en el estadio Carlos Miranda de Comayagua.