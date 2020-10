Fabián Coito encantado de trabajar aislado: “Tener un lugar exclusivo es lo mejor y lo ideal para el jugador”

Fabián Coito, entrenador de la Selección de Honduras, está encantado con haber vivido su primera concentración con el equipo en un lugar propio como lo es el hotel de selecciones de la federación en Siguatepeque.

Para el uruguayo, el poder estar aislado y concentrarse en el trabajo, le hizo desarrollar mejor su idea y considera que a futuro, esta sería la casa de la Bicolor porque tiene algunas comodidades que se observan en los hoteles tradicionales.

Ver. LA GENERACIÓN DE ORO DE ESTADOS UNIDOS QUE BRILLA EN EUROPA

Habló poco de táctica, no quiso anunciar el 11 con el que enfrentará a Nicaragua, pues es una de sus cábalas, guardarlo y sorprender en la previa del juego. Le gusta la idea que captaron los futbolistas y sobre todo, la convivencia que ha tratado de crear.

¿Qué ventajas hay el haber realizado este microciclo en un lugar propio como el hotel de selecciones de Fenafuth?

Muchas, por supuesto. Estar en la casa de la Selección genera un sentido de pertenencia único, fortalece los valores que nosotros hemos manejado con respecto al futbolista de trabajar en un lugar acondicionado, que es un muy buen descanso, buena alimentación que es que comparta con el lugar de descanso para evitar los traslados. La casa de la Selección tiene un montón de cosas que se van viendo, pero creo que enaltece a la Bicolor y al futbolista que le exigimos mucho, pero hay que darle las posibilidades de que pueda rendir siempre.

¿Qué nivel de exigencia espera de Nicaragua?

Una selección que tiene un entrenador que está comenzando los trabajos a nivel de selección, por lo tanto, si bien no tiene mucho tiempo de trabajo, el comienzo de todo técnico al frente de un grupo es grande. Se trata de no descuidar detalles para hacer una buena observación de futbolistas y el nivel será importante. No puedo expresarme mucho del nivel que tendrá Nicaragua porque la verdad, cada vez que uno plantea un partido, el rival tiene una parte de la estrategia, pero nosotros vamos a basar el partido del sábado en las fortalezas nuestras, disimular nuestras debilidades y por sobre todo que sea una bonita experiencia para los jugadores, el jugar en la Selección de su país.

¿Cree que Nicaragua vendrá a jugar de tú a tú?

En el fútbol muchas veces los planteamientos se ven cambiados o modificados por lo que el juego plantea, por lo tanto me imagino que vamos a ver después que expresión colectiva tiene cada equipo y quien puede imponer las condiciones del juego.

¿Fue más beneficioso hacer microciclo corrido o le hubiese gustado hacer dos partidos en estas eliminatorias?

No, creo que este fue el formato ideal para trabajar con una selección del ámbito local, para observarlos, para culminar un microciclo con un partido internacional, en esta instancia fue el ideal.

Ver. KERVIN ARRIAGA HABLA SOBRE EL TRABAJO QUE HACE FABIÁN COITO

¿Qué tanto provecho se le ha sacado a este microciclo con jugadores locales y cómo ha visto a los jóvenes Ilce Barahona y Jeison Mejía?

Hemos intentado sacarle el mejor provecho, con muchas horas compartidas y que vamos a llevar al campo, prepara cosas en base al rival, tener tiempo juntos entre jugadores jóvenes y adultos a nivel de selección. Y a los jugadores como Mejía y Barahona ya los conocía porque iban a formar parte del proceso del torneo Sub-23 que se iba a disputar en marzo y no nos ha sorprendido lo que han hecho acá.

¿Cómo describe esta experiencia al realizar entreno en el edificio y cancha de la Fenafuth?

Es el formato ideal y tratamiento mejor para el jugador tener un lugar exclusivo y diseñado donde no se comparte con huéspedes en los hoteles, no hay traslado, tenemos el gimnasio al lado. No es solo para el partido del sábado, sino es para que se vaya visualizando en los jugadores como es la vida del futbolista profesional.

¿Qué valoraciones le da a las declaraciones de Pedro Troglio que ha dicho que se han convocado muchos jugadores a la Selección y esto le quita valor al torneo de liga?

Yo entiendo a los entrenadores cuando se les saca jugadores de los planteles, la respuesta no la tengo que dar yo, la tiene que dar quienes realizaron el torneo sin respetar las fechas FIFA para la Selección Nacional.

¿Cómo está definido el 11 y de tenerlo lo daría?

No tengo ninguna duda pero primero se lo daremos a los futbolistas.

¿Ya tiene confirmado el amistoso de noviembre?

No está totalmente confirmado, estamos en busca de ese rival de noviembre pero está en nuestra planificación.

¿Cuál es el beneficio que le deja a Honduras enfrentarse a un rival como Nicaragua?

El beneficio que le deja a la Selección Nacional es que los futbolistas jóvenes que son parte del recambio generacional natural, tienen que vivir este tipo de experiencias, entrenar con jugadores experimentados para nosotros conocerlos, entender la idea y la expresión que tenemos que llevar al campo para cuando vuelvan al futuro no ser sorprendidos. Esta semana de trabajo para muchos es el comienzo de estar por primera vez en la Bicolor.

¿Qué provecho se le saca a trabajar en una burbuja en estos tiempos de COVID-19?

Esto es la mejor posibilidad que hemos podido encontrar para que la selección vuelva a prepararse y a estar recorriendo el camino que nos habíamos trazado el torneo pasado. Lo hemos llevado de una forma muy buena, hemos trabajado mucho el tema de la sanidad, la higiene, y lo que dije antes, las condiciones de estar aislados en la casa de la Selección ha sido muy positivo para este momento que está viviendo el mundo.

¿Volvería a concentrar aquí?

Vamos a volver, me parecen muy buenas y como punto de partida para que siga creciendo este hotel de la Selección para un futuro y siempre pensando en el bien de los futbolistas.

¿Qué jugadores de los nuevos que ha convocado le han llamado la atención?

Le doy importancia a todo lo que hemos vivido, no solamente a la preparación del juego del sábado, sino para muchos el comienzo del camino en Selección Nacional y sobre todo para el joven que ha decidido ser futbolista profesional, la concentración, buena preparación, convivencia, descanso… Muchas veces se nos dice y es difícil vivirlo, pero hemos vivido una semana de mucha experiencia para todos nosotros.