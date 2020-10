Fabián Coito tras el empate ante Nicaragua: "La responsabilidad es mía como entrenador, yo fui quien los elegí"

La Selección de Honduras fue sorprendida por Nicaragua y tuvo que igualar sobre la hora para rescatar un empate 1-1. Al final del partido, el técnico Fabián Coito, lamentó el mal estado de la cancha para poder mostrar una mejor versión.

También puedes leer: Emilio Izaguirre: "No podemos poner excusas, ellos tenían un hombre menos"



La Bicolor disputó su primer juego de preparación después de los siete meses de la pandemia, donde la H se vio sorprendida por una escuadra pinolera que venía de igualar 0-0 con Guatemala.



"La cancha no ayudó, Nicaragua hizo un buen planteamiento y nosotros, creo para eso sirven los partidos, cometimos errores, pero no apunto a los futbolistas, sino en general de planificación, donde las transiciones de Nicaragua generaron mucha dificultad, el equipo no culminaba las jugadas", indicó Coito.





La tarde noche de ayer en Comayagua fue de mucha lluvia y el terreno de juego del estadio Carlos Miranda una de sus peores imágenes en su historia, situación que lamentó el timonel de Honduras.



"Conspira contra el rendimiento de los futbolistas la inactividad que han tenido, algunos con un solo partido. La cancha no estaba en condiciones para jugar un partido de selección y errores que cometimos en el primer tiempo, cuando no culminábamos y nos agarraban mal parados en defensa y nos generaban transiciones que nos complicaban mucho".



Además destacó que los suyo mejoraron un poco con las variantes. "Después el equipo lo intentó, tenía una idea y buscamos darle más profundidad con algunos jugadores con respecto a los cambios".





Respaldando la labor de sus muchachos, el entrenador uruguayo no buscó culpables y se responsabilizó por la mala presentación que tuvo ante Nicaragua.



"La responsabilidad es mía como entrenador, yo fui quien los elegí, los puse la estrategia. La valoración de los jugadores va en función de la idea y no es determinante y decisiva para nadie, un partido de fútbol después de seis meses, un solo partido para algunos y llegar en medianas condiciones a este partido".



Fabián Coito y Honduras deberán seguir con su preparación de cara a las eliminatorias a Catar 2022 y se buscan rivales para las fechas FIFA del mes de noviembre.