Fabián Coito: “Estuve aquí hace 25 años y el fútbol de Honduras ha evolucionado muy poco”

Seguir a @kelvincoelloHN

Fabián Coito cumplió hace una semana, un año al mando de la Selección de Honduras con buenos números; clasificado a la Copa Oro 2021, en zona de la hexagonal para la eliminatoria a Qatar 2022 y en semifinales de la Liga de Naciones. Hace una fuerte crítica a los dirigentes del fútbol de Honduras.

Coito revela la razón por la que Honduras no tiene futbolistas en las grandes ligas de Europa como sí pasa en Costa Rica, México, Estados Unidos, Jamaica, Canadá y por supuesto los países sudamericanos. “No tenemos jugadores ni siquiera en grandes equipos del mundo; indudablemente es por la formación de futbolistas”.

Ver: LA PREOCUPACIÓN DE FABIÁN COITO POR MOYA

Una de las quejas que hace el timonel, que es muy culto para hablar y explica que no tiene temor en decirlo, es por la mala infraestructura con la que trabajan los clubes en Honduras. No hay formación de ligas menores, no hay canchas de entrenamiento, no hay programas de desarrollo de fútbol base y esto impacta a futuro en la Selección Nacional porque no hay talento de donde echar mano.

“En el año he ido aprendiendo un montón de cosas, del estilo de juego del futbolista, del país que me parece que es muy importante, de la forma de convivir las personas en Honduras, de las repuestas que hay frente a ciertas situaciones que plantea el juego pero que son del día a día, momentos de alegría y frustraciones que son respuestas de los futbolistas, respuestas a las competencias, rivales, selecciones futbolísticas y ha sido un año de mucho conocimiento. Ha sido muy positivo”, comienza contando Coito en entrevista a Fenafuth.

El entrenador de la Selección de Honduras, Fabián Coito, conversa con su asistente, Miguel Falero durante un juego de la H.

El entrenador es claro, sabe que su trabajo es hacer crecer a la Selección, pero es complejo cuando no hay mucho talento de dónde echar mano. “Como era de esperar que hay una etapa de conocimiento mutuo del cuerpo técnico al futbolista y del futbolista al cuerpo técnico, al estilo de trabajar, la competencia y de repente pasó una factura de resultados deportivos. Para desarrollarse se necesita la exigencia y jugar a nivel internacional, para algunos jugadores de muy buenas condiciones y lograr cosas buenas y hacerlo bien es el objetivo de la Selección. Luego que vuelven a sus equipos que sigan creciendo y lo ratifiquen, para mí es un logro”, explica.

Leer. ¿DÓNDE COMPRAR BOLETOS PARA EL HONDURAS-R. CHECA?

Coito no se muerde la lengua para decir las verdades que se ha encontrado en un año en el país, pues viene de trabajar con la Asociación Uruguaya de fútbol con las selecciones menores donde logró explotar talento en las Sub-17, Sub-20 y Sub-23. Jugadores como Federico Valverde que ahora brilla en el Real Madrid y Bentacurt en la Juventus, ambos pasaron por sus manos en selecciones menores.

“Los resultados de los partidos quedan perdidos en el tiempo, es nada más un resultado, cuando quedan a nivel de persona para su crecimiento es muy bueno. Ojalá que la Selección Nacional ayudara al crecimiento a todo el nivel de la liga, que se potencien los equipos, que puedan exportar jugadores y mejoren sus ingresos para que se potencien los clubes para la formación de jugadores, que mejoren las canchas, las condiciones de entrenamiento, el profesionalismo del jugador que me parece que en eso estamos muy atrasados con respecto al mundo”, declaró.

Luego hizo una remembranza en el tiempo cuando vino como futbolista a Honduras por primera vez en 1995 al Olimpia y lo que ha encontrado ahora en 2020 donde poco o nada ha cambiado el crecimiento del fútbol en el país y es una cosa que debe poner en alerta a las personas que invierten en el balompié catracho.

“No tengo temor en decirlo y lo he hablado con la parte dirigencial (de Fenafuth). Yo estuve aquí hace 25 años y el fútbol hondureño ha evolucionado muy poco con respecto al crecimiento del fútbol internacional, en condiciones, infraestructura, torneo, marketing en fútbol espectáculo. No en vano no tenemos un tan solo jugador en los grandes equipos del mundo, ni siquiera en las grandes ligas del mundo; y prohibido no está, alguna razón tiene que haber e indudablemente es la formación de futbolistas y eso se lo digo a cualquiera. Es una tarea en donde deben crecer los dirigentes del fútbol de Honduras, es la llave donde está el cambio en el fútbol local".