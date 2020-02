Fabián Coito y su preocupación: “Es una lástima que Bryan Moya no tenga equipo”

Fabián Coito, entrenador de la Selección de Honduras, reveló en una interesante charla con DIEZ su pensar sobre el papel que hizo la Selección Femenina Sub-20 en el Premundial de República Dominicana y los consejos que le ha dado a la Fenafuth para hacer un cambio.

El uruguayo explica que le preocupa que Bryan Moya, volante de la Selección Nacional, no tenga equipo y esto le comenzará a pasar factura y no ser tomado en cuenta en la próxima convocatoria. También se refiere a la lesión de Ever Alvarado y el sustituto en la Bicolor.

Coito le brindó una charla a los entrenadores hondureños sobre los sistemas de juego y dijo sentirse satisfecho. “Es provechoso compartir, es algo natural y lindo. Los entrenadores una vez que recibimos el carnet debemos comenzar a entrenar e impartir conocimiento; es parte de la formación de los técnicos”, analiza Coito.

¿Qué opinión le genera lo que ocurrió con la Selección femenina en República Dominicana?

Hablar del fútbol femenino sería muy atrevido de mi parte porque no conozco ni siquiera la forma en la cual se preparan y entrenan. Hay que ser realistas, este es el momento en que está el fútbol femenino y hay que comenzar a trabajar, es un punto de partida. Es un proceso en el cuál muchas selecciones han pasado; aquellos que no trabajan, sigue criticando y no proyectan, siempre en el mismo nivel. Aquellos que lo utilizan como oportunidad de cambio y crecimiento serán aquellas que den paso adelante y para que esto que pasó no se repita.

El entrenador de la Selección de Honduras, Fabián Coito, en plena conversación con los entrenadores sampedranos. Fotos Neptalí Romero

¿Qué le ha dicho a Fenafuth sobre esta temática porque se han recibido goleadas en Sub-20?

Yo he hablado de que el entorno del fútbol en el mundo va evolucionando, si Honduras no acompaña ese crecimiento o desarrollo, pasan cosas como estas o cosas como declaraban los futbolistas de Motagua ayer que tuvieron un rendimiento al máximo. Hay grandes diferencias entre un fútbol y otro; no podemos cuestionar al futbolista sacándolo del contexto; esa es la realidad. Si queremos competir con esos países que están más desarrollados que nosotros, hay que crecer y trabajar en juveniles. El dirigente debe de dejar de pensar en resultados del domingo y pensar en proyecto; formación de juveniles, infraestructura para formar un proyecto para que el entrenador presente una mejor propuesta. Es la única. Todos se han puesto a trabajar y si nosotros nos quedamos solo cuestionando resultados aislados, nunca evolucionamos.

El entrenador Fabián Coito con los jóvenes entrenadores de la escuela de El Progreso, Yoro durante su tertulia sobre sistemas de juego.

¿Cómo recibió la noticia de la lesión de Ever Alvarado; a quién mira como su sustituto para el juego ante República Checa?

Ahora no se puede volver atrás, lo que hay que hacer con Ever es acompañarlo, que comience una recuperación que llevará sus meses, y bueno, pensando en el grupo la no presencia de un futbolista obliga a la aparición de otros y hay que trabajar en ese aspecto, buscar el futbolista que ocupará esa posición que se involucre rápido y que Ever vuelva de la mejor manera. Es una lesión grave pero la tecnología ahora hace que la recuperación sea en corto tiempo y mejor.

¿Cuánto le preocupa que un futbolista como Bryan Moya siga sin equipo?

Bastante, el nivel y el ritmo le da la competencia; considero que debe estar en un equipo, competir, ser citado, y bueno; desde el punto de vista del entrenador puedo decir que es una lástima, no es merecido porque hizo un gran año 2019 y me sorprende que no tenga equipo. Como seleccionador es una lástima porque el nivel que él tenía lo va perdiendo.

Pensando en la próxima convocatoria, futbolistas como Juan Ramón Mejía y Mario Martínez que están teniendo un gran nivel, tendrán oportunidad.

No la he hecho todavía, no te puedo adelantar porque no me he puesto a armar números y convocatoria, pero estamos observando a todos los futbolistas y como dije siempre, nadie tiene las puertas cerradas en la Selección Nacional.

¿Cuándo conoceremos esa nómina?

Creo que 15 días antes de la fecha FIFA que es el 22 de marzo, alrededor del 5 a 7 de marzo allí va a estar.