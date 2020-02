Propietario de hotel sampedrano demanda a la Fenafuth por una millonaria deuda

La Federación de Fútbol de Honduras ha sido demandada ante los juzgados sampedranos por una vieja deuda que este ente mantiene con el hotel Gran Mediterráneo donde la Selección Nacional se concentró los últimos dos procesos eliminatorios.

Según ha informado el propietario del inmueble, la deuda es millonaria sin especificar el monto, y que data desde 2015 cuando era dirigida por el entrenador colombiano Jorge Luis Pinto.

"Lastimosamente no quería llegar a estas instancias porque he tenido una buena relación con la Federación y con Jorge Salomón (presidente de Fenafuth), son gente honorables y me extraña que haya descuidado esta deuda y ahora ni siquiera contestan los correros y el teléfono", expresó Fais Gattas, propietario del hotel.

Según relata Fais Gattas, desde hace dos años quiere resolver el tema, pero ellos vienen dando largas al asunto y se han negado a responderle, incluso, mensajes de Whatsapp además de llamadas y correos electrónicos.

La selección de Honduras se hospedó en los procesos de Brasil 2014 con Luis Fernando Suárez y luego con Jorge Luis Pinto para Rusia 2018.

"Tenemos dos años años queriendo solucionarlo porque la deuda es de 2015, hemos llamado, correos, Whatsapp y no sé por qué no quieren sentarse y llegar a un arreglo, yo les dije que hiciéramos todo sin intereses y sin nada y ni aún así no respondieron y no me quedó opción que demandarlos", expresó.

Gattas informa que en su momento pidió al presidente de Fenafuth negociar la deuda sin intereses, sin embargo tampoco respondieron la propuesta y ahora es imposible que eso suceda, pues el caso llegó a los juzgados y será ahí donde se ordene a Fenafuth cancelar dicha deuda.

Para este proceso eliminatorio con Fabián Coito, la Fenafuth decidió no seguir hospedándose en el Mediterráneo y decidió hacerlo en el Hilton Princess donde permanecerá toda la eliminatoria rumbo a Qatar 2022.