Contra la historia: El negativo dato del Real Madrid en Champions cuando no gana de local la semifinal de ida

Un duelazo se vivió en la cancha del Alfredo Di Stéfano en primer enfrentamiento entre Real Madrid y Chelsea por las semifinales de la UEFA Champions League.



El resultado fue 1-1, algo que es ventajoso para los ingleses, pues empatando sin goles o ganando por cualquier resultado avanzaría hacia la final, además de que cuentan con un histórico dato que podría jugarle a su favor.





Pues el Real Madrid no ha avanzado de las semifinales de Champions en ninguna ocasión cuando no ganó el duelo de ida en casa. El panorama en la casa blanca tampoco se ve tan favorable, pues el equipo merengue no se encuentra en una buena situación y solo ha ganado uno de sus últimos cuatro duelos.



En 19 de los juegos de semifinales en donde los de Chamartín fueron locales en el duelo de apertura, salieron victoriosos en 14 y se clasificaron hacia la final en todas esas ocasiones, menos en una.





En los otros cinco duelos, concedieron tres empates y dos derrotas, viendo truncada su clasificación al duelo por el campeonato:



Empates: 1-1 vs Bayern en 1975/76, 1-1 vs PSV en 1987/88 y 1-1 vs Milan en 1988/89.



Derrotas: 0-1 vs Bayern en 2000/01 y 0-2 vs Barcelona en 2010/11.



La historia podría revertirse el próximo miércoles a la 1 de la tarde hora hondureña donde el Real Madrid buscará asaltar al Chelsea en Stamford Bridge y acariciar su 14ta título de Champions League.