Emma Ramos, la talentosa periodista de DIEZ que intentaron secuestrar a sus 13 años y hoy vive su gran sueño

Emma Ramos es una de las periodistas hondureñas que tiene un futuro muy prometedor. Es de San Pedro Sula, su mamá es de Santa Bárbara y su padre de la costa. Asegura que tiene la mejor mezcla y aquí nos cuenta su vida.

Con 13 años vivió una pesadilla producto de la inseguridad que hay en el país, pero logró superar todo y hoy vive el sueño de ser una periodista deportiva en Diario Deportivo Diez.

Ya cubrió un Mundial Femenino, pero va por más... Conocé a Emma Ramos, la cipota que brilla en DIEZ por su talento.

¿Quién es Emma Ramos?

Me defino como una mujer con sueños, llena de mucha fortaleza, que se mantiene en constante aprendizaje.



¿De dónde eres y cómo fue tu infancia?

Yo soy de San Pedro Sula, mi mamá es de Santa Bárbara, mi papá es de la costa, entre Colón y La Ceiba, yo por eso siempre digo que tengo la mejor mezcla ja, ja, ja. Mi infancia fue en el barrio Cabañas, tuve una infancia bonita, con mis dos hermanas, lo poco que recuerdo es que siempre he sido tranquila, excelencia académica…



¿No fue tan dura entonces tu niñez? Vienes de una familia luchadora…

En cierta manera fue un poco difícil porque todavía en Honduras estamos con el tema del machismo por parte de los hombres, tuve una bonita infancia, pero si hubo problemas con el tema del alcohol y en esa lucha del machismo y de ciertas cosas que son negativas, pero recalco más lo positivo.



¿Cómo surgió lo de ser periodista?

Se fue dando, desde que estaba en el colegio me gustaban los deportes, mi papá fue portero, mi hermano es portero, entonces en mi familia siempre han estado metidos en el deporte, ahí me fui dando cuenta por qué a las jóvenes hondureñas no nos inculcan el deporte, ya con el tiempo me pregunté, '¿por qué no periodismo deportivo?' Yo sé que en Honduras no existe, pero dije, 'empezaré estudiando comunicaciones', hice un diplomado en periodismo deportivo y sueño con mi maestría. Me falta un año para graduarme en comunicaciones.



¿Cómo llegaste a Diario Diez?

Fue bien curioso, estábamos haciendo las prácticas de bachillerato y un compañero la estaba haciendo ahí en OPSA, entonces Diez empezó a implementar el llevar a jóvenes que fueran a hacer pasantías y fuimos como cinco. Al final cuando nos llamaron solo fuimos dos, pero a la hora de la verdad solo yo acepté, les dije a mis padres que hicieran un esfuerzo, que era algo que me gusta, que aunque no me pagaran esos dos meses me iban a servir de crecimiento. Tenía 18 años y hoy ya tengo 23.



Emma Ramos, la "cipota" de Diario Diez que brilla en el periodista deportivo.



¿Hay algo más grande que cubrir un Mundial Femenino? Ya que tuviste esa experiencia…

Claro que sí, creo que el Mundial Femenino solo fue el primer paso, creo que hay muchísimas cosas como el Mundial masculino, Juegos Olímpicos que es el objetivo más grande. Quiero seguir creciendo.



¿Dónde te miras dentro de cinco o 10 años?

Depende, si es dentro de cinco voy a tener como 28 años y dentro 10, si Dios lo permite, voy a estar en el éxito, pero si quisiera seguir estudiando, alcanzando más metas, probablemente viajando, no me veo en un solo lugar.



¿Y en el amor cómo le va a Emma Ramos?

Normal, no soy mucha de eso… Quizás hasta ahora me pongo a pensar en esa situación, pero nunca he sido muy abierta a ese tema, usualmente el hombre hondureño está muy cerrado que quiere una mujer de casa y es momento de que ellos se den cuenta que ya la mujer está despertando y que no queremos ser su ama de casa, queremos ser sus acompañantes de vida, somos mujeres que queremos estudiar, trabajar, y no solo queremos acompañarlos, queremos ser compañeros y es difícil encontrar a alguien que entienda eso.



¿Qué debe tener entonces un hombre para conquistarte. ¿Qué cualidades?

Creo que sobre todo debe ser alguien respetuoso, que sea comprensivo, no sé… Realmente no tengo un estereotipo o reglas, creo que las cosas se dan, pero si debe tener cosas fundamentales como te digo, que sea comprensivo, que tiene que entender a la mujer de hoy en día, entender a la mujer que va a tener enfrente porque usualmente un hombre se siente intimidado con una mujer que sabe lo que quiere.

Me imagino que en San Pedro Sula eres muy conocida, trabajas en DIEZ y las redes sociales ya sabes cómo son. ¿Se te ha insinuado algún futbolista o alguien reconocido?

No, han sido muy respetuosos, yo en este momento de mi carrera no tengo mucha interacción con los futbolistas, pero de los pocos que han aparecido han sido muy respetuoso, aparte yo siento que soy muy seria, prefiero que me digan creída o lo que sea, pero realmente sí me gusta respetar mucho esa línea profesional y ética, precisamente por ese tipo de comentarios que después se pueden dar y creo que hasta el momento nunca he tenido problemas en cinco años, se dan ahí a veces comentarios, pero uno debe dar su stop.



¿Qué cosas no perdonarías a un hombre en una relación?

La deslealtad.



¿Te mirás casada algún día?

En estos momentos si me preguntas cómo me veo como mujer ya realizada, no es casada, sobre todo me veo en algo profesional, ya si el casamiento viene junto o se llega a dar, porque yo pienso que la vida te puede sorprender con los cambios que hay, pues si llega, que llegue, pero no me veo realmente así, me veo viajando, preparada.



¿Tres cosas que debe tener una periodista?

Preparación, trabajo constante o perseverancia y mantener siempre los pies en la tierra porque por más que sigamos alcanzando nunca somos más que nadie.





¿El momento más duro que has vivido?

Creo que fue cuando tenía 13 años, me mudé a otra colonia en San Pedro Sula, de barrio Cabañas al sector de La Pradera, entonces cuando nos mudamos hubo muchos acontecimientos en nuestro hogar, se nos metieron a robar, tiempo después me quisieron secuestrar, fue cerca de mi casa, mi hermana se quedó congelada, me agarró la persona que me quería secuestrar, iba en un carro y yo me solté, no sé ni cómo, el llevaba un cuchillo y pasamontañas, yo lo último que recuerdo es que lo vi a los ojos y estuvimos batallando, él me decía que me metiera al carro, yo le decía que no y me empujaba… Cuando yo me solté mi hermana y yo salimos corriendo, fue uno de los episodios más feos. Y tantas cosas de acoso que hemos pasado, comento con mis amigas que feo lo que tenemos que pasar, nos dicen exageradas, pero toda mujer tiene un acontecimiento que contar.



¿Es difícil trabajar en deportes para una mujer?

Si a uno le apasiona no te definen si sos hombre o mujer, así de fácil. La preparación te lo da todo.



OTRAS PARA EMMA

¿Tu equipo de la Liga Nacional? Debes tener alguno.

Yo he visto la Liga Nacional más allá de lo futbolístico, hay ciertas cosas que me han desanimado, en mi casa mi papá es Real España, mis hermanas… Yo no, a mí me gusta Olimpia, pero tú me has visto y no me gusta darme color, porque respeto eso y aparte porque el aficionado catracho es muy obcecado, entonces una vez medio te ven algo y ya no puedes dar un comentario porque ya te tildan de que sos de tal equipo. Mi único color es la Selección.



¿El mejor jugador del mundo?

Entre Cristiano Ronaldo y Messi, entre los dos tengo cosas que admirar.



¿Y por qué el Chelsea y no otro club?

Cuando yo inicié a comprender un poco más el fútbol fue por la Premier League, me quedé encantada, ahí dije: ‘Este es el fútbol’. Fue un partido entre Manchester United y Chelsea, ahí el Chelsea se ganó mi corazón.



¿Periodista internacional que admiras?

Tiffanny Cornejo, es venezolana.



¿Qué opciones le ves a Honduras en la Copa Oro?

De ganarla creo que todavía no, quisiera ilusionarme, creo que Fabián Coito está haciendo un buen trabajo, es un equipo que a muchos nos tiene ilusionados, pero creo que el objetivo de Coito es llegar a fases definitivas, pero sobre todo llegar a fundamentar ese equipo para las eliminatorias y optar por Qatar 2022. No es ser pesimista sino realista ja, ja, ja.



¿Pero si gana Honduras la Copa Oro estarías dispuestas a hacer algo, algún reto? Te cortamos los colochos ja, ja, ja.

No ja, ja, ja, jamás ja, ja, ja…



Si Honduras gana alguna medalla en Tokio, ¿algún reto?

Sabés qué podemos hacer, si Honduras gana alguna medalla, prometo que en los próximos Juegos Olímpicos tengo que estar sí o sí ja, ja, ja.



En tu cuenta de Twitter te describís como una “cipota…”

Cipotas vino por el témino que utilizamos aquí en Honduras, el caliche que más usamos, de niña, esa güirra, esa cipota mirá dónde anda. Eso surgió por un trabajo de la universidad, admiro mucho la mujer hondureña que trabaja, que persevera y yo sé que en el deporte es aún más. Entonces cree la página “Cipotas” con el objetivo de darle más visibilidad, que la gente vea los rostros femeninos que hay en el deporte.