¿Podrá jugar con Honduras? Jonathan Rougier confiesa cómo avanza su proceso de naturalización

Jonathan Felipe Rougier ha sido uno de los mejores porteros que han llegado a la Liga Nacional desde el extrajero. Con él en la portería, Motagua ha vivido su época más éxitosa, pues tres de las cinco ligas conseguidas por Diego Vásquez con los azules han tenido al argentino en el arco.

Llegó a Tegucigalpa en 2017, y desde entonces Honduras se ha convertido en su casa, tanto en lo futbolístico como a nivel personal, pues ha logrado construir un hogar envidiable junto a su familia, quienes se sienten catrachos.

Es por ello que a finales del 2020 el Motagua y Rougier decidieron meter papeles para empezar el proceso de naturalización del guardameta, a quien se la ha visto cantar el himno nacional en duelos importantes con las Águilas.

La obtención del pasaporte hondureño sería de gran beneficio al club capitalino, pues Jonathan dejaría de ocupar una plaza de extranjero y por qué no, ser llamado a la Selección Nacional de Honduras con 33 años, pues el único requesito que necesita es el pasaporte catracho.

"Lo que sé yo es que está todo (papeles) presentado, listo, solo falta que salga la resolución. Será en mano de Dios y en la burocracia que está en todos lados desde el tiempo de ellos. Saldrá cuando tenga que ser", comentó Rougier respecto a su nacionalidad hondureña en una entrevista con Motagua.

También declaró cuáles son las razones por las que ha decidido convertirse en catracho.

"Desde que llegué acá me he sentido muy comodo. Más alla de ser futbolsita, me ha llegado mucho al corazón cuando a mi familia, sin saber que son mi familia, le han ayudado infinidad de veces ya sea en el supermercado, en la escuela de mi hijo; mi esposa ha hecho amistades en el gimnasio donde va, nos han abierto la puerta de muchas casas, la humildad que tiene el hondureño de como brinda me genera mucha empatía. Me he llenado de 'catrachez' el corazón. Es por ello y por muchas otras cosas más que decidimos con mi esposa, ella me ha dado su apoyo desde el primer día que lo damos y bueno, a apostar muchas más cosas acá", dijo.





Rougier comentó que le gustaría que al momento de cantar el himno nacional, puedan cantarlos todos, incluyéndole.

"Dentro de las cosas que me han pasado en Motagua es jugar muchas finales, en ellas siempre lo cantan (himno), entonces me parecía representativo para el club y el país que podamos cantarlo todos. Aparte de esom a mi esposa le gusta mucha, dice que es uno de los himnos que más le gustan ya que es muy emocionante y tiene mucho contenido. Tampoco me lo sé todo, sí muchas partes, pero ahí iremos aprendiendo", cerró el argentino, próximo a ser hondureño.