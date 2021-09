Daniel Brailovsky "manda a callar" al presidente de Panamá en la previa del juego ante México

Las declaraciones del presidente de la Federación de Fútbol de Panamá, Manuel Arias, en referencia a los futbolistas nacionalizados de México en la previa del encuentro de este miércoles por la tercera jornada de la Concacaf, ha generado eco y controversia entre los medios mexicanos y centroamericanos.

El máximo dirigente mencionó que Panamá enfrentaría a diez mexicanos y un argentino, esto en referencia al futbolista nacionalizado Funes Mori.

"¿Qué puede ser que Panamá le gane a México? Sí, puede pasar porque en el campo jugarán once contra once. bueno, serán once panameños contra algunos mexicanos y un argentino en la cancha, pero vamos a jugar humildemente contra una selección top, como es la mexicana, soltó Arias.

Ante ello Daniel Brailovsky dijo a través del programa de Fox Sports "es una realidad, es un chico naturalizado. No dijo ninguna mentira".

Sin embargo, hizo énfasis en que debería prestar más atención a las palabras de Felipe Baloy en referencia a su liga loca.

"Yo miraría más lo que dijo Baloy. -Futbolística la liga sigue siendo muy baja, el fútbol panameño creció por las individualidades de los futbolistas; muchos de los que viajamos al exterior trajimos la experiencia al país. No porque hayan armando una estructura. Que se fije más en eso que opinar sobre la selección mexicana", expresó en el programa la Última Palabra.