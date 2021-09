Hora y por dónde verlos: Así se jugará la primera jornada de la Champions League 2021/22; Barcelona con duro rival   

La Champions League 2021/22 entra en escena en su primera jornada este martes y miércoles próximo. Chelsea inicia la defensa de su corona.

El 14 de septiembre (martes) arraca la actividad y será en dos horarios 10:45 de la mañana y 1:00 de la tarde, esto en Honduras y Centroamérica.



A primera hora juega el Manchester United de Cristiano Ronaldo ante el Young Boys, los Diablos Rojos visitan al equipo de Suiza.





Otro de los atractivos de la jornada es el Barcelona vs Bayern Múnich, ambos equipos se vuelven a reencontrar luego del histórico 2-8. También debuta el campeón (Chelsea) y lo hará contra el Zenit de local.

Ya para el miércoles los partidos más atractivos son Inter-Real Madrid, Liverpool-Milan y el debut de Messi en Champions League con el PSG, será ante el Brujas de Bélgica en condición de visita.



Así se jugará la jornada 1



Martes 14 de septimbre



RB Salzburg vs Sevilla (10:45 A.M)

Manchester United vs Young Boys (10:45 A.M)

Wolfsburg vs Lille (1:00 P.M)

Atalanta vs Villarreal (1:00 P.M)

Zenit vs Chelsea (campeón) (1:00 P.M)

Juventus vs Mälmo (1:00 P.M)

Bayern Múnich vs Barcelona (1:00 P.M)

Benfica vs Dinamo Kiev (1:00 P.M)



Miércoles 15 de septiembre

Borussia Dortmund vs Besiktas (10:45 A.M)

Shaktar vs Sheriff (10:45 A.M)

Real Madrid vs Inter de Milán (1:00 P.M)

Porto vs Atlético de Madrid (1:00 P.M)

PSG vs Club Brujas (1:00 P.M)

AC Milan vs Liverpool (1:00 P.M)

RB Leipzig vs Manchester City (subcampeón) (1:00 P.M)

Ajax vs Sporting Lisboa (1:00 P.M)



*Estos partidos serán transmitidos por ESPN y TVC*

Grupos de la Champions League 2021/22

Grupo A: Manchester City, PSG, Leipzig y Brujas

Grupo B: Atlético de Madrid, Liverpool, Porto y Milan

Grupo C: Sporting de Lisboa, Dortmund, Ajax y Besiktas

Grupo D: Inter de Milán, Real Madrid, Shakhtar y Sheriff

Grupo E: Bayern Múnich, Barcelona, Benfica y Dinamo Kiev

Grupo F: Villarreal, Manchester United, Atalanta y Young Boys

Grupo G: Lille, Sevilla, Salzburg y Wolfburgo.

Grupo H: Chelsea, Juventus, Zenit y Malmo