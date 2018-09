Mariano: "El 7 es un número y no tiene mucha importancia, aunque le tengo respeto a Cristiano"

El hispano-dominicano Mariano Díaz volvió a jugar con el Real Madrid frente al Roma, tras un año en el Olympique de Lyon, y anotó el tres a cero definitivo y para recordarlo guardará la camiseta "para toda la vida".

"Recibo el pase de Marcelo, hago el recorte, veo que tengo tiro, la pego al palo largo y veo que entra; así que muy contento, la camiseta la dejaré bien guardada para toda la vida", declaró en zona mixta tras el partido.



Un Mariano que recibió el cariño de la afición que se dio cita en el Santiago Bernabéu: "Me han recibido muy bien y estoy súper agradecido. Espero devolverle ese apoyo con lucha todos los días", aseguró.



Además, el delantero es el primer jugador que luce el dorsal número siete en la camiseta tras la marcha de Cristiano Ronaldo rumbo a la Juventus de Turín, aunque no le quiso dar mucha importancia a este hecho.



"El siete es un número y no tiene mucha más importancia, aunque le tengo mucho respeto a Cristiano Ronaldo y a todos los que lo han llevado", dijo.



Por último, Mariano, español pero de ascendencia dominicana, no ocultó su deseo de jugar con 'la roja': "Estoy muy ilusionado por si algún día llega la llamada del seleccionador; me encantaría. Estuve en la prelista de Julen Lopetegui y ojalá más adelante pueda estar con Luis Enrique".