Hijo de Bob Marley se hace viral tras brindar un concierto en la Champions

Inició la Champions League dejando buenos partidos y también otras curiosidades como la del hijo de Bob Marley que ofreció un concierto en el estadio del Ajax de Ámsterdam.

La afición del equipo holandés no solo disfrutó la victoria de su equipo sobre el AEK de Atenas (3-0), sino que también 'vibraron' con las canciones de Ky-Mani Marley, en vivo y en directo.

Mani Marley, es uno de los once hijos reconocidos del gran cantante, que se ha hecho socio del Ajax y que cantó melodías como 'Three Little Birds' o 'One Love', dos grandes éxitos de su padre.

No es la primera vez que Ky se deja querer por el Ámsterdam Arena, ya que en las últimas semanas el artista se ha presentado a ver los partidos del Ajax.