Florentino Pérez: ''Cristiano es un ejemplo para el Real Madrid, esta siempre será su casa''

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, hizo este domingo un balance de su equipo en la respectiva Asamblea de socios compromisarios, donde además se refirió al portugués Cristiano Ronaldo y al técnico francés Zinedine Zidane.

''El Madrid es por primera vez en su historia campeón de Europa de fútbol y baloncesto y estamos orgullosos de vivir un ciclo histórico deportivo, económico y social. La Décimotercera ha vuelto a consolidar un proyecto deportivo que empezó en el 2000'', comenzó diciendo el máximo directivo de la 'Casa Blanca'.

''Otra vez el Madrid ha sido el único capaz de ganar tres Champions consecutivas, que son consecuencia de nuestro proyecto deportivo, la ecuación Bernabéu, los mejores jugadores del mundo y de España, poniendo énfasis en los jóvenes y dando valor a la cantera'', añadió Florentino.

El mandatario blanco aseguró que los mejores jugadores se encuentran en el Madrid. ''Los mejores jugadores del mundo ya están aquí. Tenemos una plantilla espectacular con once jugadores al once Mundial FIFA. Un Modric que ha sido mejor elegido mejor jugador, mejor centrocampista de la Champions y que aspira al premio The Best. Mención especial a Varane por haber sido campeón del Mundo con Francia".

Sobre el máximo goleador histórico del club, Cristiano Ronaldo, Florentino solo tuvo palabras de agradecimiento. ''Una de los referentes es el máximo goleador de la historia del club y digno sucesor de Di Stéfano. Ha sido un referente y su historia será contada de generación en generación. Un ejemplo para todos los que se enfundan esta camiseta. Muchas gracias Cristiano''.

Asimismo se pronunció a los fichajes de esta temporada. ''Llegan jugadores como Vinícius, una de las estrellas emergentes o Odriozola, un portero de 18 años con un futuro espectacular. Diez jugadores del primer equipo son canteranos y uno de ellos es Mariano. Seguimos con la idea de ceder a los jóvenes. Courtois viene como el mejor portero del Mundial de Rusia y llega al Madrid con un gran futuro por delante''.

Por último, aseguró que Zidane ''es otro de nuestros referentes para siempre. Como entrenador del primer equipo ha entrado en la historia como uno de los gigantes del Real Madrid. Es uno de nuestros grandes mitos y sabe como Cristiano que esta es su casa para siempre''.