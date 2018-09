Cristiano Ronaldo no asistiría a la gala del premio 'The Best'

El delantero portugués Cristiano Ronaldo estaría planeando no asistir a la gala del premio 'The Best' que se entregará mañana, lunes, ante la posibilidad de perder dicho premio contra su excompañero Luka Modric.

Florentino Pérez sorprende con mensaje para Cristiano Ronaldo

Según señala la prensa italiana, Cristiano valora quedarse en Italia ya que cree que la FIFA nominará al croata como el mejor futolista tras la tercera Champions conseguida con el Real Madrid y su destacada actuación en Rusia 2018.

Sin embargo, el entorno del futbolista le aconseja que sí asista al evento por respeto y cortesía luego de que fuese señalado por no ir al sorteo de la Champions donde se coronó a Modric como el 'Mejor Futbolista de Europa'.

Cristiano ha sido portada de todos los períodicos esta semana tras ver la tarjeta roja en la Champions League en el partido donde la Juventus venció al Valencia en Mestalla.

De no asistir a la gala del 'The Best' seguramente el futbolista será nuevamente criticado por dejar plantado a todos el personal que espera verlo en Londres.