FIFA: "Cristiano y Messi desprestigian al fútbol y no se dan cuenta"

La FIFA se ha molestado con los futbolistas Cristiano Ronaldo y Lionel Messi por su decisión de no asistir al premio The Best en Londres en donde el portugués figura como uno de los candidatos a ganar dicho galardón.

Según apunta el diario Marca, FIFA cataloga a Messi como dos jugadores que "desprestigian al fútbol y no se dan cuenta".

Esto se da cuando es probable que Cristiano no gane y así romper la hegemonía de diez años dominando los premios individuales más importantes en el fútbol.

Cabe destacar que otras estrellas decidieron asistir sin problemas como Luka Modric, Mohamed Salah, Sergio Ramos, David De Gea, Killyan Mbappé, Courtois, Rapahael Varane, Dani Alves... Además entrenadores como Zidane, Pochettino, Dalic, Blanc, Deschamps, Löw, Capello... leyendas como Boban, Schmeichel (padre), Salgado, Baptista, Kanú, Higuita, Kanouté, Ronaldinho, Ronaldo