Ramos y su mensaje a Cristiano y Messi por no asistir a la gala del The Best

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, habló al término de la premiación del The Best de la FIFA y se refirió a la ausecia de Cristiano Ronaldo y Messi. Además aseguró que Modric ahora tiene que ir por el Balón de Oro.

Video: Modric destrona a Cristiano Ronaldo y es el nuevo The Best de la FIFA

''Cristiano es un buen jugador, compañero y amigo. Tanto Leo (Messi) como él hubiese estado muy bien que hubiesen venido'', dijo el central, que ganó su novena corona en el 11 ideal del la FIFA.

''Me gusta superarme todos los años. Gracias a mi equipo también puedo disfrutar de este premio individual. Es para mi familia, que es quien me aguanta todo el año, y para mis compañeros'', dijo Ramos, en relación a su reconocimiento.

"Es mi noveno, estoy contento y orgulloso de igualar a un grande como Iniesta. Somos los dos españoles que más tenemos. Es buena señal de que está rindiendo a un grandísimo nivel. Estar a la altura de este tipo de jugadores es muy difícil año tras año. Premio a la constancia y dedicación, un premio que merece la pena luchar cada año", explicó.

Sobre el The Best que ganó Modric, el defensor comentó que ''me alegro como si fuera mío, se lo merece, es un excelente jugador, ha marcado una época importantísima en el Madrid y como persona, chapeau".

Por último, dijo que desea que Modric gane el próximo Balón de Oro. ''Dándoselo a Leo, como a Cristiano, como a Luka sería justo. No hay que buscar la parte negativa ni la rivalidad entre ellos. En su día cuando lo ganó Messi si se lo hubieran dado a Xavi o a Iniesta habría sido justo. Yo deseo que lo gane Luka'', cerró.