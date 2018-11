MisterChip narra los momentos de pánico que vivió en el Monumental

El estadista español MisterChip (Alexis Tamayo), contó los momentos de tensión que vivió en el estadio Monumental por incidentes que terminaron obligando a reprogramar la Gran Final de Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors.

"Por unos instantes, las afueras del Monumental eran territorio bélico. Se han vivido varía escenas de pánico y, personalmente, jamás me había visto envuelto en semejante caos. Niños llorando. Madres gritando. Gente corriendo hacia cualquier parte. Ha sido realmente desagradable", escribió en su cuenta de Twitter.

¡Relajo tras relajo! Nuevos incidentes en las afueras del Estadio Monumental

Y agregó: "He tenido toda la tarde la certeza (y así lo he contado en Onda Cero) que no se iba a jugar y lo de “aplazado a las 18:00 (3:00pm hora hondureña)” y “aplazado a las 19:15 (4:15pm)” no era más que una bomba de humo para ganar tiempo porque la cosa fuera estaba muy caliente".

Aficionados del River atacaron el autobús en el que se conducían los jugadores del Boca, hubo dos heridos y cuatro más afectados por gas pimienta.

El español cerró defendiendo al aficionado argentino y a los seguidores del River Plate que mostraron un comportamiento ejemplar.

"Y no. No me digáis “Bienvenido a Argentina” porque Argentina no es esto. Estaba en la grada rodeado de cientos de aficionados que han tenido un comportamiento EJEMPLAR y que han salido del estadio con la misma bronca que yo. Gente maravillosa de la que solo he recibido cariño".