Diego Simeone dispara contra el Real Madrid y el Balón de Oro

El Balón de Oro sigue dando de qué hablar. Ahora ha sido Diego Simeone quien ha cuestionado los premios, tirando un palo al Real Madrid.

Primero, quiso felicitar a Luka Modric, ganador en este 2018, pero dejó claro quien debió haber ganado.

¿Qué tiene que hacer un jugador del Atlético para ganar un premio individual? Le preguntaron al argentino.

"Jugar en el Atlético es mucho más difícil que en los demás porque nuestra historia siempre fue mucho más de trabajo y redoblar los esfuerzos para acercarnos a los lugares más importantes. En cuanto a Griezmann, repetir lo que dijo él. Si estuviera en su lugar, estaría feliz por lo que me ha sucedido en este último año. Ha sido campeón del mundo y eso es muy difícil. Después cada uno puede decidir o elegir y seleccionar a lo que crea más oportuno. Felicitar a Modric, porque seguramente hizo una gran temporada. Pero para mí los mejores fueron Varane y Griezmann", remarcó.

Las polémicas declaraciones llegaron cuando mencionó elso de Keylor Navas y Courtois.

"Ustedes me hacen reír, porque ustedes quieren que diga lo que ustedes saben. Entonces, ya lo saben ustedes... Courtois se fue al Madrid y ganó ser el mejor arquero del mundo, cuando estuvo con nosotros lo ganó Keylor Navas que estaba en Levante... Ustedes saben, ¿no? No hace falta, hay cosas que si uno habla no tiene sentido. En este mundo del fútbol uno sabe dónde está y tiene que saber donde está y lo que hay. Cuando sabe dónde está y lo que hay, vive mejor", explicó.