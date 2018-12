Filtran la escandalosa confesión de Cristiano Ronaldo sobre la violación de Kathryn Mayorga

Nuevos detalles salen a la luz sobre el caso de Cristiano Ronaldo y su presunta violación a Kathryn Mayorga en 2009.

La joven maestra denunció al ahora jugador del Juventus y el diario alemán Der Spiegel asegura haber conseguido un documento que proviene del despacho de abogados del futbolista y que contiene confesiones que admiten el abuso.

El tabloide ha querido comparar las respuestas que dio el crack portugués en septiembre, donde no niega que sí se aprovechó de Kathryn.

Este es parte del contenido develado por el diario alemán:

1). ¿Qué hablaron sobre sexo usted y la señora C?

Septiembre: "Ella dijo que no era correcto tener relaciones sexuales, porque nos acabábamos de conocer. "Mejor que no, es la primera vez". Aun así, me agarró el pene".

Diciembre: "Ella me agarró el pene".

2). Describa con detalles lo que sucedió desde el primer contacto físico y describa la secuencia de actos relacionados con dicho contacto, involucrando a cualquier otra persona, incluyendo posturas, abrazos, caricias, besos y lugares en que tuvieron lugar.

Septiembre: "La penetré de lado. Se puso a disposición. Estaba acostada de lado, en la cama, y la penetré por detrás. No cambiamos de postura en unos cinco o siete minutos. Ella dijo que no quería hacerlo, pero se puso a disposición. Fue duro y rápido, tal vez tuvo algunos moratones cuando la agarré".

Diciembre: "Estaba acostada en la cama. Fui por detrás. No cambiamos de posición y duró unos cinco o siete minutos. Fue duro. No usamos preservativo, ni lo mencionamos. No se quejó, ni gritó ni pidió ayuda o algo por el estilo. Eyaculé sobre ella y sobre las mantas. No había lubricante y usé un poco de saliva, pero no puedo decir si ella tuvo un orgasmo".