Solari avisa a Isco y Keylor: "Ningún jugador es indiscutible"

Santiago Solari compadeció ante los medios para analizar el encuentro de vuelta de la Copa del Rey contra el Melilla en el estadio Santiago Bernabéu.

El entrenador merengue habló de diversos temas y no se guardo nada al momento de decir lo que piensa acerca de los casos de Isco Alarcón y Keylor Navas.



“Creo que ya se lo dije el otro día. No creo en nadie indiscutible, ni ahora ni cuando jugaba. El trabajo de ustedes es discutir a los que juegan y a los que no juegan", dijo Solari.



El entrenador considera que los jugadores del Real Madrid Castilla también tienen las mismas oportunidades que los del primer equipo, "Hay 24 jugadores en la plantilla más los que puedan jugar del Castilla. A todos les estoy viendo trabajar con ganas e ilusión. Este jueves es fiesta y vendrá mucha gente, queremos ver a varios jugadores sobre el campo.



En cuanto al encuentro de vuelta contra el Melilla, una eliminatoria que ya está asegurada para el Madrid, “Fue muy bueno el marcador de la ida porque hicimos un muy buen partido contra un equipo que juega muy bien. Esa división está subestimada, hay equipos que juegan muy bien al fútbol”, cerró.