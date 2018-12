Mesut Ozil no se recupera de una lesión por ser adicto al Fortnite

El pasado 5 de ocutubre fue el último partido de Mesut Ozil con el Arsenal. Tras disputar el encuentro de Europa League contra el Qarabag el alemán no ha vuelto a los terrenos de juego.

Ozil arrastra una lesión de espalda ya hace varios meses, que le impede jugar con el Arsenal pero no al Fortnite.



Este famoso vídeo juego sería la causa principal por la cual Mesut no se recupera de su problema ya que según el portal Wasted on Fortnite donde se puede consultar el tiempo que pasa cada usuario delante de la pantalla, Ozil suma una media de cinco horas al día.



Esto hace un adicto al alemán que según los especialistas podría estar retrasando su vuelta a las canchas por el tiempo que pasa sentado y la tensión que produce el juego.



El entrenador Unai Emery ya no sabe que hacer. Ozil es un futbolista fundamental para el estilo de juego del Arsenal, pero el alemán no mejora por culpa de su adicción al Fortnite y Unai sigue sin poder contar con él.