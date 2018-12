Los equipos clasificados a octavos de final de Champions League

Liverpool, PSG, y Tottenham, consiguieron su boleto para la siguiente ronda de la Champions League donde ya estaban la mayoría de los denominados grandes.

El PSG no tuvo problemas en su visita a Belgrado y logró un contundente triunfo sobre el Estrella Roja con goles de Edinson Cavani, Neymar , Marquinhos y Kylian Mbappé.



El otro equipo que acompaña al equipo parisino es el vigente sub campeón Liverpool que sufrió para vencer al Napoli en Anfield. El gol de los 'reds' los hizo Mohamed Salah.



Otro que sufrió para conseguir su clasificación fue el Tottenham que se metió al Camp Nou y logró rescatar un punto. El equipo inglés recibió la ayuda del PSV que fue a Milán y le sacó dos puntos al Inter gracias a un gol de Chucky Lozano.



Con esto ya solo queda un boleto por disputar y será parte del grupo F entre Shakhtar y Lyon.



Grupo A

Atlético de Madrid

Borussia Dortmund



Grupo B

FC Barcelona

Tottenham



Grupo C

PSG

Liverpool



Grupo D

Oporto

Schalke 04



Grupo E

Bayern Múnich

Ajax



Grupo F

Manchester City

*Por definir



Grupo G

Real Madrid

Roma



Grupo H

Juventus

Manchester United