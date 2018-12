Los dos premios que puede ganar Keylor Navas siendo suplente del Real Madrid   

A pesar de ser suplente con el Real Madrid y ante una posible salida del club, Keylor Navas recibió dos nominaciones que seguramente le subirán el ánimo.

Te puede interesar: Discurso respetuoso: El gran gesto de Dembelé con sus compañeros del FC Barcelona



Y es que el arquero tico ha sido elegido por parte de la Confederación de Fútbol de Norteamérica, Centroamérica y del Caribe (Concacaf) al premio de Mejor Jugador y Mejor Portero del Año.



Estos dos galardones a los que fue nominado ya los ganó en 2017 gracias a sus grandes actuaciones con el Real Madrid en Champions League y en la Liga española.



Keylor fue elegido para competir por el premio gracias a su exitosa temporada con el conjunto merengue en la Liga de Campeones donde consiguió levantar la tercera 'orejona' consecutiva.



El ganador de ambos premios se dará a conocer el próximo mes de enero y en la votación participarán aficionados, seleccionadores y capitanes de las 41 asociaciones miembros de Concacaf y periodistas de estos países. Navas vuelve a ser el gran favorito para hacer ‘doblete’.



Lista de los nominados al premio a Jugador del año:

Keylor Navas (Real Madrid, CRC), Yendrick Ruiz (Herediano, CRC), Hirving Lozano (PSV Eindhoven, NED), Héctor Herrera (Porto, POR), Carlos Vela (Los Ángeles FC, USA), Alan Pulido (Chivas, MEX), Román Castillo (Motagua, HON), Sebastián Giovinco (Toronto FC, CAN), Jonathan Osorio (Toronto FC, CAN) y Kemar Lawrence (New York Red Bulls, USA).



Lista de los nominados al premio a Portero del año:

Keylor Navas (Real Madrid, CRC), Leonel Moreira (Herediano, CRC), Guillermo Ochoa (Standard Liege, BEL), Rodolfo Cota (Chivas-León, MEX), Jonathan Rougier (Motagua, HON), Miguel Lloyd (Árabe Unido, PAN), Cody Laurendi (Oklahoma City, USA), Oliver Rosa-Wenger (Club Franciscain, MTQ), Alex Bono (Toronto, CAN) y Luis Robles (NY Red Bulls, USA).



Cabe destacar que en las nominaciones se encuentra dos jugadores del Club Motagua, Rubilio Castillo y Jonathan Rougier.